15歲少女患白血病需移植骨髓　提前凍卵保存生育力

15歲少女星星（化名）2年前確診患上白血病，經歷一年多的藥物治療，病情控制並不理想，醫生建議下一步接受骨髓移植治療。然而，骨髓移植前，化療藥物會對星星的卵巢功能產生不可逆的損傷，或導致她喪失生育功能。

近日，上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院生殖醫學科，為星星冷凍了11枚成熟卵子。目前，該院生殖醫學科專家已與多家醫院的腫瘤專科醫生建立有效的評估和轉診機制，把握腫瘤治療前的黃金時間，共同保存星星的生育力。



星星2年前因「不明原因發熱」在上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心確診「慢性髓系白血病」，但經歷了一年多藥物治療，病情控制並不理想。

醫生建議星星下一步接受骨髓移植治療，但骨髓移植前期需要運用大劑量的化療藥物對患者進行「清髓」治療，會對星星的卵巢功能產生不可逆的損傷，在成年後很可能會喪失生育功能。

醫生充分評估後，考慮到星星骨髓移植後的長期生存情況比較樂觀，很可能會面臨成年結婚後的生育問題，因此建議她在骨髓移植治療前進行生育力保存。最終，院方為星星冷凍了11枚成熟卵子。星星接受骨髓移植後，如果病情完全緩解，未來有望生育。

生殖科醫生正在進行撿卵操作。（上海交大醫學院附屬仁濟醫院）

專家介紹，目前中國兒童惡性腫瘤發病率位居全球第二位，其中佔比最多為血液系統惡性腫瘤。血液系統腫瘤中可通過骨髓移植治療的兒童患者一般預後較好。

目前，兒童惡性腫瘤患者的生存率逐漸提高，5年生存率已經超過80%。然而腫瘤放化療、兒童骨髓移植以及手術治療等方式，均可能導致兒童腫瘤患者在成年後生育功能衰竭，甚至徹底喪失生育功能。

仁濟醫院生殖醫學科主任孫贇。（微信公眾號＠上海仁濟醫院就醫服務號）

仁濟醫院生殖醫學科主任孫贇介紹，惡性腫瘤的患童父母往往僅關注疾病本身的治療，因此兒童腫瘤專科醫生會在充分評估患者病情及預期生存率的情況下，為患者提供及時的生育力保存建議和幫助，挽救患者的生育功能。

孫贇強調，確診惡性腫瘤的患者在腫瘤治療前存在「黃金時間窗」，一旦錯過，在開始腫瘤放化療治療後，將很難對患者的生育功能採取有效的保護措施。

孫贇表示，若患童未有足夠時間進行促排卵治療，或尚未進入青春期，院方也可以為她們冷凍卵巢組織，後續同樣可以恢復患者的生育及內分泌功能。