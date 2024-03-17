四川雅江轉移近5000人　山火多方向蔓延　400公里外成都天空發黃

3月15日，四川甘孜州雅江縣發生山火，因風力突然增大，火勢迅速擴大蔓延。國家森防指辦公室已啟動Ⅳ級應急響應，派出聯合工作組赴現場指導火災撲救工作。目前已全部安全轉移民眾1336戶、4903人，暫未有人員傷亡報告。

截至17日1時30分，由於火場突起大風，風向不定，火頭向多個方向蔓延，已形成3個主要火場。而遠在成都的市民亦表示，成都天空因此異常發黃。



3月16日下午，「成都的天」登上內地微博熱榜，多位網民反饋稱，成都天空異常發黃。距離雅江縣城70公里外的康定市，有市民稱16日下午時，山火引起的煙霧飄到了新都橋，「煙很快往我們這兒蔓延，天都快黑了一半。」尤其今日伴有大風，「風吹得人眼睛也睜不開。」

成都市生態環境局確認表示，該天氣系甘孜山火和浮沈共同影響導致。成都氣象回應稱，目前空氣中有一定的浮塵，配合成都空氣中濕度的顯著增加，共同對光線形成了散射，因此天空呈黃色。

由於16日14分30分突起瞬時8級以上大風，山火由南向北蔓延形成3個火場。四川省森林消防總隊表示，根據3月17日凌晨1時許火場勘察情況，火場前線指揮部將救援力量分成三路，對3個火場分別進行封控撲救。

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目前，國家綜合性消防救援隊伍、當地專業撲火隊1259人正全力撲救，應急管理部南方護林總站5架直升機在現場實施滅火作業。四川森林消防總隊831人、3架直升機正緊急增援中。國家消防救援局緊急從雲南森林消防總隊調派750人增援。截止目前，已安全轉移民眾1336戶、4903人。

據了解，火場地形為山地地形，西側400米為雅礱江，火場平均海拔2600米，坡度70°~80°，植被以青岡林和松樹為主。另據甘孜州公安局交警支隊信息，國道318線康定市新都橋鎮至理塘縣路段，實行臨時全封閉交通管制。