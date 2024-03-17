四川雅江縣山火風力未減　火勢往東北方向蔓延多個山頭

3月15日，四川甘孜州雅江縣發生山火，因風力突然增大，火勢迅速擴大蔓延。國家森防指辦公室已啟動Ⅳ級應急響應，派出聯合工作組赴現場指導火災撲救工作，暫未有人員傷亡報告。



3月15日下午5時許，四川甘孜州雅江縣呷拉鎮白孜村發生山火。截至3月16日下午3時許，因火場風力突然增大，火勢迅速擴大蔓延。國家森防指辦公室已啟動Ⅳ級應急響應，派出由應急管理部、國家消防救援局、國家林草局組成的工作組赴現場指導火災撲救工作。

目前，國家綜合性消防救援隊伍、當地專業撲火隊1259人正全力撲救，應急管理部南方護林總站5架直升機在現場滅火。四川森林消防總隊831人、3架直升機正緊急增援中。國家消防救援局緊急從雲南森林消防總隊調派750人增援。

《央視新聞》報道，國家消防救援局消息，發生山火的白孜村夜間雖然氣溫降低，但風勢仍未減小，當前火場風力仍在5—6級。火場東線火勢迅速向東北方向蔓延並越過多個山頭，濃煙遮蔽整個火場。

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3月17日凌晨零時，四川森林消防總隊利用無人機勘察火場。消防人員對火場形勢進行研判分析，為下一步撲救做好準備。