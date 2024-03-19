央行開放訪華人士使用數字人民幣　支援香港用戶「轉數快」儲值

電子支付帶來的便利性，讓其支付方式成為內地如今的消費主流，卻也變相造成許多外來觀光客或短期訪華人士遭遇消費不便的窘境。為持續優化支付服務，中國人民銀行18日發布「境外來華人士數字人民幣支付指南」，開放境外訪華人士下載數字人民幣App境外版（e-CNY App），並使用數字人民幣支付。



據央行微信公眾號消息，境外訪華人士數字人民幣支付指南指出，數字人民幣App境外版目前已支援210餘個國家或地區的手機號碼註冊帳號、開通錢包，境外訪華人士無需持有營運機構的銀行帳戶，亦可開通數字人民幣錢包。

受理數字人民幣的門店。（紅星新聞）

指南提到，境外訪華人士可使用數字人民幣「隨用隨充」功能，現階段有支援Visa、MasterCard等國際銀行卡，後續有望將接入更多國際卡組織。這代表上述功能可允許用戶無需提前為錢包充值，可直接使用銀行卡進行支付。

指南稱，來自香港的用戶還可透過「轉數快」（快速支付系統）中的當地銀行帳戶為錢包充值。中國工商銀行、中國銀行等錢包已支援「轉數快」儲值，涵蓋中銀香港、工銀亞洲等十多家香港地區銀行帳戶，更多機構正在接取中。

目前數字人民幣支付方式包括掃描QR CODE、手機碰觸商家POS終端、透過「貼一貼」讀取卡片或穿戴設備硬錢包、在線上商家平台上拉取數字人民幣支付選項。

為活化數字人民幣便捷使用，央行發布指南，開放訪華人士使用數字人民幣，香港用戶亦可透過「轉數快」中的當地銀行帳戶為錢包充值。（資料圖片）

值得注意的是，指南表示，目前Android手機可支援手機晶片錢包，部分機型也支援無網無電支付，即手機無電關機下也可使用，「手機無電關機下直接碰一碰商家POS終端也能支付」。

此外，據《財聯社》報道，人民銀行15日在上海召開在滬金融機構優化支付服務推進會，要求指導在滬金融機構加大工作力度，持續優化支付服務，要讓老年人、外籍訪華人員等，確實享受到內地便利的支付服務。