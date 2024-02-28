財政預算案｜成立專責小組推動資產財富管理　數字人民幣擴大試點

財政司司長陳茂波將於今日（28日）在新一份財政預算案中宣布，金管局去年10月完成「數碼港元」先導計劃的第一階段試驗，研究多個範疇的本地零售用例，例如可編程支付、離線支付、代幣化存款等。第二階段試驗即將啓動，進一步研究新用例。另一重點計劃「多種央行數碼貨幣跨境網絡」（mBridge）亦取得進展，第一階段服務預計可在今年推出，將成為全球其中一個率先以多種央行數碼貨幣為企業跨境交易進行結算的項目。



此外，「數字人民幣」會在香港擴大試點範圍，市民將可便捷開立和使用數字人民幣錢包，並通過「轉數快」進行增值，進一步提升跨境支付效率和用戶體驗。

他指出創科局與國家互聯網信息辦公室於去年12月推出《粵港澳大灣區（內地、香港）個人信息跨境流動標準合同》的先行先試安排。首階段邀請銀行業、徵信業及醫療業參與，業界反應非常正面。會參考首階段試行的實施效果，逐步擴展便利措施，讓兩地的各行業可利用流動性更高的跨境數據，提供更多便利市民和企業的跨境服務。高效的金融市場能有效配對資金和產業發展需求，加速實體經濟發展。金融業是香港經濟的支柱產業之一。香港作為國際金融中心，同時也是中國的國際金融中心，有著「量」與「質」的優勢，各個金融領域發展蓬勃。

陳茂波指出，政府會續深化互聯互通機制。（盧翊銘攝）

繼續深化互聯互通機制

他進一步指出中國是全球第二大經濟體，隨著內地與其他地區的經貿往來愈趨頻繁，人民幣在國際貿易、投融資、跨境支付和作為儲備貨幣等方面的佔比正不斷上升，市場對人民幣的需求日趨殷切。

香港是全球最大離岸人民幣業務樞紐，處理全球約75%的離岸人民幣支付結算，亦擁有全球最大、超過1萬億元人民幣的離岸存款資金池。會全力建設離岸人民幣的生態系統，以把握龐大機遇，並助力人民幣國際化的穩慎推進。

港府正從多方面推進相關工作，包括繼續深化互聯互通機制，便利人民幣跨境投資和雙向流通，提高離岸人民幣流動性；鼓勵機構提供更多離岸人民幣產品及風險管理工具，以及在港進行人民幣融資。此外，亦會將債務工具中央結算系統（簡稱CMU系統）發展成為亞洲主要的國際中央證券託管平台，更好地支持包括人民幣跨境清算、交易結算、託管等業務。

引入股票大宗交易、將人民幣櫃台納入港股通

他又指出內地與本港金融市場的互聯互通不斷增量擴容，債券通、跨境理財通、ETF納入互聯互通標的、利率互換通等，近年相繼落實，進一步豐富內地和國際投資者的資產配置和風險管理選擇。今年，港交所將會舉辦「互聯互通十周年座談會」，與業界分享經驗，並探討如何注入新活力。將會在內地展開聯合路演，進一步推動互聯互通的發展。

正與內地積極商討引入股票大宗交易、將人民幣櫃台納入港股通，以及將房地產投資信託基金納入互聯互通機制，以吸引更多企業和資金利用香港市場。

成立專責小組推動資產及財富管理

香港是國際資產及財富管理中心，管理資產超過30萬億港元，亦是亞洲區內最大的對沖基金中心和僅次於內地的私募基金管理中心。目前，香港已分別有超過250家開放式基金型公司及780個有限合夥基金。

為推動市場發展，政府會把「開放式基金型公司及房地產投資信託基金資助計劃」延長三年，亦將成立專責小組，與業界商討進一步推動資產及財富管理業發展的措施。

吸引環球家族辦公室和資產擁有人來港，有助帶來更多資金及帶動相關經濟活動。已落實多項措施，包括為單一家族辦公室的合資格交易提供稅務寬減，以及精簡適用於高端專業投資者的評估程序。

他亦指出「新資本投資者入境計劃」即將接受申請。在香港投資2,700萬元或以上於合資格資產，以及投入300萬元於新的「資本投資者入境計劃投資組合」的合資格投資者，可申請來港居住和發展。新計劃有助增強香港資產及財富管理和相關專業界別的發展優勢，以及支持創新科技產業的發展。

繼續推動跨境信貸資料互通的合作框架

正籌備在3月底舉辦第二屆「裕澤香江」高峰論壇，向環球家族辦公室及資產擁有人展示香港的獨特優勢。此外，將進一步優化有關基金、單一家族辦公室和附帶權益的優惠稅制，包括檢討稅務寬免制度的適用範圍、增加合資格交易的種類，以及提升有關處理附帶交易的彈性，從而吸引更多有潛力的基金和家族辦公室來港落戶。

「粵港澳大灣區跨境理財通」持續穩步發展。「理財通2.0」服務本周初正式啓動，優化措施包括提高個人投資者額度至300萬元人民幣，以及降低南向通的參與門檻等。為協助企業較容易在大灣區進行融資，金管局與內地監管當局會繼續推動跨境信貸資料互通的合作框架，允許兩地銀行在取得企業客戶的同意後，跨境查閱相關企業的信貸資料，以更穩妥及更有效率地進行信用評估。