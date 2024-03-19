新華社拍《福爾摩斯》：名偵探「發現」中國電動汽車「致命缺陷」

中國是全球最大的電動車市場，隨着中國新能源汽車國內銷量增長放緩，愈來愈多汽車企業在海外市場布局，但歐美紛紛採取一系列措施遏制中國電動車產業的發展。去年10月，歐盟委員會決定對進口自中國的電動汽車發起反補貼調查，以「公平競爭」之名行保護主義之實；美國近日宣布將對中國製造聯網汽車開展國家安全風險審查。

近期，新華社以名偵探「發現」中國電動汽車「致命缺陷」為題拍攝一輯微電影，記者鄭錦強和張粲化身名偵探瞎嘮嗑·福爾摩斯（Sheerluck Holmes）和瓊·華生（Joan Watson），探究一番中國電動汽車到底有哪些所謂的「致命缺陷」。



《新華社》報道，在微電影中，居住在美國漢堡街221B號（221B Burger Street）的瞎嘮嗑·福爾摩斯（Sheerluck·Holmes）睡夢正酣，突然被推門而進的瓊·華生（Joan·Watson）驚醒。看到滿屋子的電動汽車模型和資料，華生開門見山發問：「你找到中國電動汽車的『致命缺陷』了沒？」

福爾摩斯回答道：「我找到了買中國電動汽車的人的『致命缺陷』。」

（新華社）

不過，福爾摩斯所調侃的購車者的「致命缺陷」，實則是他們無法抗拒中國電動汽車的高性價比等優勢。對此，華生拋出了「這些優勢是否源於中國政府補貼」的提問：

事實上，中國電動汽車企業自有其「制勝法寶」，包括電池製造的先發優勢、不懈的技術創新、激烈市場競爭的「千錘百煉」等，而它們一流的程序員更是將駕駛體驗帶入了數字時代：

（新華社）

一番聊天下來，福爾摩斯說的盡是中國電動汽車優點，這讓華生得意洋洋地問道：「所以你的意思是中國電動汽車沒有缺點，不用多想，買就完事兒了？」怎知福爾摩斯斷然否定：「也不全是，有一個不小的『坑』。」接下來，兩人有了如下對話：

然而，華生並不認為美國電動汽車充電樁少的事實足以構成買車障礙——選購續航里程長的車型或者只用作短途旅行不就得了？「後知後覺」的福爾摩斯這才意識到對方早已訂購了一輛中國電動汽車，他也終於道出了中國電動汽車的「致命缺陷」：

（新華社）

這一「致命缺陷」便是——買不到。

美國政府不僅對中國汽車征收27.5%的關稅，還讓它們沒資格享受稅收抵免。前段時間，美國政府更稱將對中國製造聯網汽車開展國家安全風險審查。

（新華社）

錯愕的華生趕忙追問：

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微電影劇情看似荒誕，實則尖銳反映現實，在海外社交媒體上播發後，引發廣大網友共鳴：

（新華社）

印度地緣政治專家坎坦感慨道：「中國電動汽車很好，但在美國買不到。」

（新華社）

愛沙尼亞-中國商會主席達維德·維克托說：「中國電動汽車價格實惠，也很方便，但美國人無法享受擁有它們的舒適。為什麽？因為美國政府想『把中國汽車拒之門外』。」

（新華社）

此外，微電影被意大利諾瓦新聞社、拉齊奧電視台、《意大利日報》，韓國內外新聞通訊網站、每日經濟網，法國《歐洲時報》等媒體採用，並在社交媒體上引發美國戰略與國際問題研究中心專家保羅·特廖洛、馬來西亞前國會議員黃泉安、美國農業部農業研究局退休化學家傑弗里·布魯斯特、英國詩人伊恩·格雷格森等多國人士互動。

戲仿微電影為網友喜聞樂見，而現實中，西方圍繞中國汽車的種種鬧劇，則該消停了！