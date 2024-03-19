黃仁勳官宣：比亞迪將採用英偉達新一代智能汽車晶片

英偉達（NVIDIA）將擴大與中國汽車製造商的合作，其中內地電動車巨頭比亞迪將採用這家美國晶片巨頭開發的下一代智能汽車晶片Thor。



綜合《彭博社》和《第一財經》報道，英偉達CEO黃仁勳3月18日在晶片製造商開發者大會（GTC 2024）上發表主題演講《見證AI的變革時刻》時，宣布上述消息。黃仁勳認為，比亞迪此舉將能提高自動駕駛和其他數字功能的水準。

英偉達汽車業務副總裁夏皮羅（Danny Shapiro）在電話會議上直言，比亞迪還將利用英偉達的技術來簡化工廠和供應鏈，以及開發虛擬展廳。

Nvidia創辦人兼行政總裁黃仁勳2023年5月29日在台北國際電腦展覽會發表講話。（Reuters）

在會議上，英偉達同步宣布擴大與幾家中國汽車製造商的合作，包括小鵬和廣汽埃安旗下的Hyper品牌。吉利旗下的極氪汽車和理想汽車此前已宣布，將使用英偉達的Drive Thor技術。

夏皮羅表示，中國有大量的汽車製造商。他們有很多激勵創新的措施，也有很多有利於提高自動駕駛水準的監管。

從比亞迪到蔚來汽車等新秀，一直以來都依賴英偉達的處理器來協調其超聯網汽車的功能。這些中國電動車企正競相製造自動駕駛汽車和AI增強信息娛樂技術，以在全球市場上競爭。

報道介紹，目前，蔚來、小鵬、理想等造車新勢力車企的新車均已採用英偉達Orin X晶片，這款晶片單顆算力為254TOPS（處理器運算能力單位），已是量產車中算力最高的晶片，而英偉達2022年發布的Thor算力還比Orin高出八倍。

不過，《彭博社》本月15日則報道，官方據報已要求比亞迪等電動車企大幅採購國內汽車晶片，盡可能避免使用外國晶片，以減少對西方依賴、並提振國內半導體產業。