國務院推24條措施吸引外資　全面取消製造業外資准入限制

新華社19日（周四）報道，國務院辦公廳日前印發《扎實推進高水平對外開放更大力度吸引和利用外資行動方案》（以下簡稱《行動方案》），就擴大市場准入、加大政策力度、優化公平競爭環境、暢通創新要素流動、完善國內規制等5方面提出24條措施，目的是吸引並鞏固外資，其中包括全面取消製造業領域外資准入限制措施，以及支持外商投資企業與總部數據流動，制定粵港澳大灣區跨境數據轉移標準等。



文件要求各地區各部門要主動作為，把外商投資企業關心的實際問題作為突破口，並制定時間表、路線圖，推動政策舉措落地見效。



國務院辦公廳日前印發《扎實推進高水平對外開放更大力度吸引和利用外資行動方案》（以下簡稱《行動方案》），就擴大市場准入、加大政策力度、優化公平競爭環境、暢通創新要素流動、完善國內規制等5方面提出24條措施，目的是吸引並鞏固外資。（Reuters）

《行動方案》提出5方面24條措施。一是擴大市場准入，提高外商投資自由化水平。合理縮減外商投資准入負面清單，全面取消製造業領域外資准入限制措施；開展放寬科技創新領域外商投資准入試點，擴大銀行保險領域外資金融機構准入，拓展外資金融機構參與國內債券市場業務範圍，深入實施合格境外有限合夥人境內投資試點。

二是加大政策力度，提升對外商投資吸引力。擴大鼓勵外商投資產業目錄和外資項目清單，落實稅收支持政策，加大金融支持力度，強化用能保障，支持中西部和東北地區承接產業轉移。

三是優化公平競爭環境，做好外商投資企業服務。清理違反公平競爭的行為和政策措施，完善招標投標制度，公平參與標準制修訂，提高行政執法科學化水平，持續打造「投資中國」品牌，加強外商投資企業服務。

四是暢通創新要素流動，促進內外資企業創新合作。支持外商投資企業與總部數據流動，便利國際商務人員往來，優化外國人在華工作和居留許可管理，支持國內外機構合作創新。

五是完善國內規制，更好對接國際高標準經貿規則。加強知識產權保護，健全數據跨境流動規則，積極推進高標準經貿協議談判及實施，加大對接國際高標準經貿規則試點力度。