國家統計局：今年前2月全國新樓盤銷售額下降3成　價格同比下降

3月18日，國務院新聞辦舉行「2024年1-2月份國民經濟運行狀況新聞發布會」，對於未來將有哪些政策提振房地產行業，以及房地產投資能否在今年转为正增长等问题，國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長劉愛華表示，房地產市場目前仍處於調整轉型中，2024年中央為房地產發展提出了明確要求，政策措施的落實，將會有助於房地產市場平穩健康和高質量發展。



國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長劉愛華出席國民經濟運行情況新聞發布會。

劉愛華指出，2023年以來，各地區各部門因城施策，優化房地產調控，推動降低房貸成本，積極推進保交樓工作，這些政策的實施，對促進房地產市場的平穩健康發展發揮了積極作用。

劉愛華介紹，今年前兩個月，全國房地產開發投資同比下降了9%，降幅比上年全年收窄了0.6個百分點。從銷售來看，1-2月份，全國新建商品房銷售面積同比下降20.5%，銷售額下降了29.3%。從價格來看，2月份，70個大中城市各線城市的商品住宅銷售價格環比降幅總體繼續收窄，同比繼續下降。從零售環節，1-2月份，限上單位家具類零售額同比增長4.6%，建築及裝潢材料類增長了2.1%，較上年12月份有所改善。綜合這些領域的數據看，房地產市場目前仍然還是處於調整轉型中。

她表示，2024年，中央經濟工作會議和全國兩會對優化房地產政策、促進房地產市場平穩健康發展提出了明確要求，要求適應新型城鎮化的發展趨勢和房地產市場供求關系的變化，加快構建房地產發展新模式，加大保障性住房的建設和供給，完善商品房相關基礎性制度，滿足居民剛性住房需求和多樣化改善性住房需求，這些政策措施的落實，將會有助於房地產市場平穩健康和高質量發展。