北京私家車撞多輛電動單車致1死17傷　被捕21歲司機不涉酒駕毒駕

撰文：朱加樟
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昨日（19日）晚上7時許，北京東城區一輛私家車與多輛電動單車發生碰撞，造成多人受傷。北京交警今日（20日）發通報稱，事故造成1死17傷，其中1人重傷，21歲男司機被捕。

通報指，21歲男司機高某某駕駛小客車在晚上7時45分在張自忠路口因闖紅燈與一輛電動單車發生交通事故，肇事後逃逸過程中又刮撞一輛電動單車，7時46分繼續逃逸至寬街路口時，因操作不當與等紅燈的多輛電動單車發生剮撞。

受傷人員及時送醫救治，其中1人經搶救無效死亡，1人重傷暫無生命危險，另12人留院治療、4人已出院。

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經檢測，高某某不涉酒、不涉毒。目前，高某某因涉嫌交通肇事罪被依法刑事拘留，事故處理和善後工作正在進行中。

據早前報道，網傳影片顯示，車禍現場一片狼藉，大量電動單車被撞翻，疑似多名電動單車司機倒地不起，現場傳出哭聲，且路面有明顯血迹。

而肇事司機則疑似坐在私家車內吸煙，現場有路人不滿其態度，大聲指責，「你是犯錯態度嗎，你多狂啊！」

另有影片顯示，現場能聽到有人說司機「酒味這麼大」，疑似為酒後駕駛。而司機則態度極為囂張與路人對罵，「你，我記住了。」其後還多次爆粗。

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