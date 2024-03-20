山西旅遊巴隧道撞牆致14死37傷　車上遊客多逾60歲均來自江蘇鎮江

19日（周二）下午，有旅遊大巴在山西省臨汾市鄉寧縣西交口鄉境內撞擊隧道牆體，事故造成14人死亡，37人受傷。



內媒《紅星新聞》報道指，旅遊巴內包括48名遊客和1名領隊，均來自江蘇省鎮江市；另外還有1名導遊和1名司機，目前司機已在事故中身亡。



事發隧道。（中央廣播電視總台山西總站影片截圖）

內媒《新京報》報道指，至少2名傷者轉入深切治療部治療。

《紅星新聞》報道指，接待死傷遊客的旅行團來自「江蘇東山國際旅行社鎮江營業部」。該旅行社的工作人員稱，參團人數加上領隊共計49人，全部來自鎮江市。另外還有1名司機和1名導遊負責接待。此次報名的遊客大多年齡都在60歲至70歲。

接待死傷遊客的旅行團來自「江蘇東山國際旅行社鎮江營業部」。（《紅星新聞》）

旅行社的工作人員稱，本次老年旅行團名為「陝西大全景精品純玩雙臥七日遊」，行程安排為：3月19日，該團乘坐列車到達鄭州，當地地接社派大巴和導遊接團，隨後分別前往山西臨汾，陝西延安、西安、渭南，河南三門峽等地遊玩；預計於3月23日晚乘坐列車返鄉。

有傷者家屬魏女士表示，其70歲母親嚴重受傷，腦部遭受撞擊，腿部也有骨折。魏女士稱，「我媽媽並不是一人出遊，而是和同村大概14、15個村民一起報名參團了這次旅遊」。

魏女士表示，該旅遊團的參團費用為2000元人民幣左右。