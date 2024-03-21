習近平：在更高起點推動中部地區崛起　加強與大灣區深度對接

新華社報道，中共總書記、國家主席習近平20日在湖南省長沙市主持召開新時代推動中部地區崛起座談會並發表重要講話。習近平表示，要在更高起點上推動中部地區崛起，中部地區要加強與京津冀、長三角、粵港澳大灣區深度對接，加強與長江經濟帶發展、黃河流域生態保護和高質量發展的融合聯動。



習近平在湖南省長沙市主持召開新時代推動中部地區崛起座談會並發表重要講話。（新華社）

習近平表示，推動中部地區崛起仍面臨不少困難和挑戰，要切實研究解決。習近平表示，要以科技創新引領產業創新，積極培育和發展新質生產力。立足實體經濟，做大做強先進製造業，積極推進新型工業化，改造提升傳統產業，培育壯大新興產業，超前布局建設未來產業，加快構建以先進製造業為支撐的現代化產業體系。

習近平表示，要統籌推進深層次改革和高水平開放，持續打造更具競爭力的內陸開放高地。深化要素市場化改革，完善市場經濟基礎制度，全面清理糾正地方保護行為，推動各種生產力要素跨區域合理流動和優化配置，更好參與全國統一大市場建設。

習近平表示，要穩步擴大制度型開放，深度融入共建「一帶一路」，主動對接新亞歐大陸橋、西部陸海新通道，高標準建設自由貿易試驗區，打造更多高能級對外開放合作平台，在聯通國內國際雙循環方面發揮更大作用。加強市場化法治化國際化營商環境建設，增強對國內外要素資源的吸引力。堅持「兩個毫不動搖」，支持國有企業做強做優做大，進一步優化民營企業發展環境。