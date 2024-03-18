習近平邀5萬美國青少年來華學習交流　首批24名美中學生啟程訪華

為促進中美交流，去年11月中國國家主席習近平在赴舊金山出席「習拜會」後，於一場聯合歡迎宴會上宣布，中方未來5年願邀請5萬名美國青少年赴中國交流學習。

據中新社報道，3月16日，來自美國華盛頓州林肯中學以及斯蒂拉庫姆中學的24名中學生，從加州舊金山，開啟訪華之旅。這24位中學生，就是這5萬人中的一部份。



出發當日，中國大陸駐舊金山總領館代總領事宋國選、中國國際航空公司北美地區總部總經理彭雷、華盛頓州斯蒂拉庫姆市長理查德 · 穆里等，在舊金山國際機場出席送行儀式並致辭。

24名美國中學生於3月16日啟程訪華（中新社）

宋國選說，希望美國同學到中國後，以開放的心態積極參與各項活動，親身感受中國文化，品嘗中國美食，結交中國朋友，看到一個真實、立體、全面的中國。

他呼籲學生，回到美國後能分享自己在中國的經歷，並鼓勵同學、朋友和家人有機會去中國看看。希望同學們透過中國之行，與中國人民結下深厚的友誼，成為中美友善的使者。

一名美國中學生說，他為能有機會前往中國而心懷感激，對這次旅行的每一秒都充滿期待，已準備好被中國的獨特文化震撼。他表示，希望告訴中國的同齡人，「儘管中美文化差異巨大，我們仍然可以來到中國，兩國的學生仍然可以找到溝通的方式，真正建立聯繫，從而促進全世界的聯繫。」