內地樓價相隔不到一年跌近23%　專家：等於買了新樓跌光首期

近日，官方最新數據顯示，內地今年前2個月新建住宅平均成交價格較去年4月高峰下跌22.6%。對此，專家分析，這相當於購買新房子不到一年就跌光了首期的款項。



3月15日，國家統計局公布2月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，顯示今年前2個月，全國新建住宅銷售額為9227億元（人民幣．下同），銷售面積9559萬平方公尺。據《中國經濟週刊》報道，今年前2個月計算出的平均成交價格是每平方公尺9653元，與2023年4月每平方公尺12469元的頂峰相比下跌2816元，跌幅達22.6%。

19日，清華大學中國經濟研究中心高級研究員韓秀雲對此分析，內地樓價在10個月下跌約23%，顯示買樓已是高風險投資。在內地，首置的首期款項通常是30%，這意味著，購買新房不到一年，首期就跌光了。

她直言，若樓價按目前的跌速，足以動搖很多購房者的信心。中國人買房一向是「買漲不買跌」，樓價或會跌過頭，但跌過頭自然會有人買，有人看空，就會有人看多，這才是市場經濟，「如果（樓價）還沒漲，說明房價還沒有跌到頭，還會繼續跌」。

另數據顯示，70個大中城市中，只有8個的2月新建商品住宅價格比1月上漲，3個持平，其餘59個均下跌。二手樓方面，2月價格漲跌城市數量與1月一致，只有2個城市上漲，68個城市繼續下跌。