京滬明星學區房神話不再　業主：樓價每月都跌「一個月一個價」

近年中國樓市吹寒風，甚至已影響到北京及上海的明星學區房。報道指，兩地的明星學區房價長年幾乎是不跌神話，即使是「老破小」的房子亦能賣到每平方公尺20萬元（人民幣．下同）的高價，可是這都成了過去式，現時有小區樓價幾乎每個月都在下跌。



據「第一財經」周二（23日）報道，多年來，在注重教育家庭的追捧，以及投資客的惡炒下，北京及上海的頂級學區房幾乎是樓市中不跌的神話，連20至30平方公尺的「老破小」房子，最高也能賣到每平方公尺20萬元。可在2023年，樓價跌勢明顯，有小區每平方公尺的成交價甚至較以往高點跌了10萬元。

業主董先生對此表示，心情相當鬱悶，在2020年時，為了能讓女兒未來進入好學校，他賣掉了兩房一廳的房子，花費接近400萬元換了一間面積還不到40平方公尺的小屋，但由於房子實在太小，不夠全家住，他只好再在離自己公司比較近的地區租了間兩房一廳的房子，再將學區房外租。

上海等地學區房不跌神話已成過去式。（Sohu）

新冠疫情期間，中國經濟走低，2022年樓市下滑，跌回入手價格，但董先生仍認為，反正女兒上學總歸會用到房子的。但到了2023年，他再也無法淡定，近期更發現樓價「一個月一個價」，幾乎每個月都在下跌。他相當懊悔，因為當時的買價，如今已經足夠買下同小區兩房一廳的房子。

對於神話不再，中原地產資深分析師盧文曦認為，以往高價學區房的本質，是學區溢價加上預期房價上漲心理，但如今隨着各地調控教育政策，大力發展集團化辦學，頂級學區的附加值已顯著下降，2023年樓價也一路下行，而出生人口的減少也極大降低了投資客對炒作學區房的預期，故此學區房自然跌得比一般房子更厲害。