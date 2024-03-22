國產「空中的士」199萬淘寶直播賣出　中國將邁入低空經濟元年？

3月18日，全球首個獲得適航認證的國產自主研發的「空中的士」億航智能EH216-S無人駕駛載人航空器上架淘寶，標價239萬元（人民幣，下同）。3月20日19時，「交個朋友」淘寶直播間以直播間專享價199萬元開售該產品，來自廣東的廣州合利創興智能科技有限公司成為全款買下該產品的首個買家。



淘寶億航智能企業店舖顯示，目前該店舖上架的億航智能EH216-S無人駕駛載人航空器有3個購買連結，其中一個為官方售價239萬元的購買連結，另外兩個為「交個朋友直播間」購買連結，分別是199萬元全款購買連結和3.99萬元預定金購買連結。截至21日晚發稿，「交個朋友直播間」專享購買連結全款已售1、預定金已售12。

據悉，已獲適航許可的億航智能EH216-S，主要在低空空域飛行，可應用在空中遊覽、城市觀光、低空通勤和應急救援等領域。而億航智能另一款長航距無人駕駛載人航空器VT-30，也計畫在今年內進行適航審定。

根據商品購買連結裡的產品描述，使用者購買了「空中的士」億航智能EH216-S，並不意味著想飛哪就飛哪，在實際運行過程中，其起降點及航線由億航智能與當地民航主管部門共同制定，以確保通訊可靠、航線不會與其他飛行航線衝突、航線中沒有固定障礙物阻擋。

「空中的士」開賣，不少媒體與行業人士認為低空經濟元年已至，但也有人認為其安全性和經濟性有待考量。「現在大家看到的低空經濟還屬於早期起步階段，但它作為經濟生產方式的一個代表方向，將會為整個產業變革發揮巨大的推動作用。」億航智能副總裁賀天星舉例表示，在大眾娛樂領域，無人機燈光秀、景區文旅項目會帶來更多低成本的消費體驗；在應急救援領域，空中救援力量的應用場景也很多，如醫療緊急救助、緊急物資轉運。

「中長期來看，我們相信隨著城市新基建的不斷建設，相關法規政策的不斷完善，低空生態的不斷融合升級，未來空中計程車的場景會變成現實。」廣州合利創興智能科技有限公司總裁張驛，對低空經濟的發展前景充滿信心。

小鵬匯天飛行汽車（鄭寧攝）

3月8日，小鵬匯天eVTOL（電動垂直起降飛行器）旅航者X2飛越廣州當天，張驛就曾在微信朋友圈發動態寫道：逐夢低空，羊城啟航。張驛表示，從營運商的角度來說，eVTOL行業發展還在「水面之下」，技術發展與商業化處理程序尚未完全成熟，但eVTOL在低空遊覽及短途通勤等應用場景存在巨大價值。

目前，多地搶抓低空經濟產業密集創新和高速發展機遇，加快形成低空經濟產業生態。放眼整個低空經濟產業鏈，中上游的航材供應商、航空器製造商已經發展出較為成熟的業態，大疆、億航、小鵬匯天等主機廠陸續有令人眼前一亮的產品問世。業界普遍認為，目前低空經濟已經初步建立起來的應用場景仍主要集中在面向企業或商業客戶的B端，至於面向普通消費者C端的應用場景，仍有較長的路要走。