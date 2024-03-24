中國氣象局發布大地磁暴預警　衛星導航誤差增大　航空飛行風險增

央視24日（周日）報道，據中國氣象局，3月24日、25日和26日三天，將可能出現地磁活動，其中3月25日可能發生中等以上地磁暴甚至大地磁暴，預計地磁活動將持續到26日。



據中國氣象局，3月24日、25日和26日三天，將可能出現地磁活動，其中3月25日可能發生中等以上地磁暴甚至大地磁暴，預計地磁活動將持續到26日。（央視）

在此影響之下，太空站可能因大氣拖拽造成軌道高度下降，衛星導航設備的定位誤差增大，航空飛行將面臨通信環境變差和跨極區輻射的雙重風險，對於公眾，尤其是信鴿玩家和極光愛好者，未來幾天要時刻注意空間天氣信息。

日冕物質拋射位置幾乎正對地球。（央視）

日冕物質拋射位置幾乎正對地球

此次日冕物質拋射（CME）過程發生的位置幾乎正對地球，因此從地球看去，噴發物形成一個圓面，也就是「全暈」。此類爆發活動噴出的太陽物質相對地球速度快、覆蓋度高，可能引起比較強的地磁活動。

從觀看極光演出的角度來說，極光愛好者將看到美麗的景象，而從另一個角度，對於廣大的信鴿玩家，未來幾天要盡量減少不良天氣條件下以及遠距離的司放活動。

耀斑爆發時的太陽監測畫面。（SDO衛星）

據中國氣象局早前稱，北京時間3月23日9時16分，太陽爆發耀斑活動，X射線流量在9時33分達到最大，耀斑峰值強度為X1.1級。伴隨此次耀斑的爆發產生了日冕物質拋射活動，而且接近是全暈尺度的噴發，這意味著噴出的太陽高能物質命中地球的可能性很高，預計給地球帶來中到大地磁暴。