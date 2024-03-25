港人酒店遭電擊被搶走50萬現金　粵澳警方聯手破案拘4人

廣東警方與澳門特區政府司法警察局聯合速破一宗搶劫及禁用武器案件。3月22日，一名港人在酒店遭電擊後被劫去50萬港元現金，4名涉案男子作案後潛逃內地，粵澳兩地警方合作，在案發不足8小時內拘捕4人。



《南方都市報》報道，3月22日，澳門司法警察局接獲治安警察局通報，稱路氹區某酒店房間內發生一宗搶劫案，事主被劫去50萬港元現金。據澳門司警消息，事主為一名在澳門做換錢黨的香港男子。

該局搶劫罪案調查科查知，事主在社交平台獲悉有人需要兌換50萬港元，於3月22日下午前往案發房間兌換，房內已有兩名涉案男子。在點算現金期間，事主突然被對方以電槍電擊頭部及背部，導致短暫失去知覺。兩名涉案男子以繩索捆綁事主手腳，搶去50萬港元後逃離現場。隨後事主自行鬆綁，並向酒店職員求救及報案。

警方展開拘捕行動。（微信公眾號＠深圳大件事）

澳門司法警察局深入調查並分析作案軌跡，發現案件另有兩名涉案男子參與犯案，作案後4人隨即經關閘口岸潛逃內地。該局迅速鎖定4名涉案男子身份，啟動與廣東警方的區域警務合作機制。

在廣東省公安廳指揮下，廣州市公安局、珠海市公安局、東莞市公安局聯合行動，在案發不足8小時，分別在三地迅速拘捕4名涉案男子歸案。