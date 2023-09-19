台灣百億大亨朱國榮疑棄保潛逃　曾劫解款車案件拍成《省港旗兵》

台灣國寶集團總裁朱國榮是廣州人，27歲偷渡到澳門搶劫運鈔車，被改編成港產片《省港旗兵》，後來在香港經營珠寶生意累積財富後到台灣還入主國寶集團，發跡過程堪稱傳奇。



（編按：現年70歲、身家百億元新台幣的台灣國寶集團總裁朱國榮涉及利用人頭戶炒作股票、內線交易等案件，兩案於本年分別判刑8年及16年，目前兩案均上訴。但台媒《鏡週刊》19日報道指，朱國榮在9月7日往派出所報到後就失聯；報道並引述知情人士稱，朱國榮已搭乘豪華遊艇出海偷渡至菲律賓。）

澳門劫運鈔車轟動全國 赴台後單挑兩大金融龍頭（點圖了解更多）：

+ 14

根據《鏡週刊》報道，朱國榮原名朱子昭，廣州人，27歲時偷渡至澳門當「大圈仔」，還搶劫澳門的銀行運鈔車，因此遭到通緝，犯案過程後來還被改編拍成港產片《省港旗兵》，票房亮眼。

週刊報道，朱國榮之後在香港經營珠寶生意累積財富，又跑到台灣去合法取得居民身份，但也涉案而入獄，出獄後才改名朱國榮。

朱國榮赴台後，從事不良債權收購等事業，2007年入主國寶集團，身價逾百億元台幣。

【延伸閱讀】台科技公司提供代廠商上架電商服務 收錢後失蹤 靠1招狂騙過億（點圖放大閱讀）：

+ 13

週刊指出，朱國榮發跡過程主要靠著個性「快、狠、準」借錢賺錢且投資風格強硬，除了爭奪泰山經營權以外，最經典的戰役為老字號台壽保（台灣人壽保險）經營權之爭，當年他單挑公股的台灣銀行及民營的中信金控二大金融業龍頭，不顧官股大股東台灣銀行反對，2014年結合香港川盟集團要入主台壽保。

週刊也說，知情人士指出，朱國榮走得真的有點匆忙，相關財產並沒有完全處理好，而朱國榮是否有罪確定目前還沒有定論。

但可以確定的是，他若不回來，5億元台幣的交保金將會沒入庫房，至於是否有人協助其偷渡出境，還有待檢警釐清。

延伸閱讀：

影/國寶集團朱國榮棄保潛逃！兒子才剛滿月酒 搭豪華遊艇偷渡菲律賓

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】