清明假期｜踏青賞花遊熱度攀升　甘肅天水旅遊訂單量增長逾21倍

內地清明小長假來臨，踏青賞花遊熱度不斷攀升。在熱門出行目的地中，近期因麻辣燙爆火的甘肅天水也迎來旅遊熱度，清明假期訂單量同比大增超過21倍。



《澎湃新聞》報道，臨近清明假期，不少旅遊產品進入預定高峰期。3月21日，清明假期首日火車票開售，據去哪兒報告，京津冀、江浙滬、成渝、兩湖、珠三角等2小時高鐵圈旅客流動頻繁。截至當日上午10時左右，不少熱門時段火車票已經全數售罄。

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清明假期高鐵票已經開始發售。（資料圖片）

在旅遊類型方面，踏青賞花遊熱度不斷攀升。攜程報告顯示，假日賞花遊的景區門票預訂量同比上漲超6倍。馬蜂窩數據顯示，3月以來，「春遊」熱度上漲166%，「踏青」熱度上漲100%。在美團、大眾點評等網站，「踏青」「賞花」搜索熱度環比增長超過460%，搜索量前五城市分別是北京、成都、上海、重慶、武漢。

甘肅天水名勝麥積山石窟（網絡圖片）

此外，近期因麻辣燙走紅全網的甘肅天水也有望將熱度延續至清明假期。在去哪兒平台上，天水麻辣燙關鍵詞搜索量周環比增長10倍以上。

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在攜程平台，截至3月20日，天水旅遊訂單量已同比增長超過21倍。遊客類型中，00後佔比最多，其次是80後和90後。遊客來源地主要為西安、蘭州、鹹陽和北京。