一碗麻辣燙潑天　天水單日喜迎7萬省外遊客　旅遊旺季全線提前

自從天水麻辣燙在短影片平台爆火之後，天水市每日外地遊客達到4萬人次左右，天水麻辣燙晉級頂流，成為如今「全中國最火的生意」當之無愧，也順勢帶動天水當地的文旅市場發展。



內媒《澎湃新聞》報道，天水麻辣燙日前經由網紅推介，在短影片平台大火後，如今幾家經當地媒體推薦過的麻辣燙店門口都排起了百米長隊，「有網民從早晨9點開始，排隊等了4個多小時才吃到麻辣燙」。這些遊客們有來自河南平頂山、山東青島，有來自北京、貴陽，還有來自周邊省份陝西、寧夏，甚至有很多是甘肅本省其他地市的遊客。

報道指出，在麻辣燙爆火之後，近期天水市每日外地遊客達到4萬人次左右。而剛剛過去的這個週末，天水市外地遊客客流達到新的高峰，3月17日，天水市省外遊客突破7萬人次。

天水市政府官員分析，交通便捷是天水近日遊客量驟增的一個主要原因。天水東邊毗鄰陝西省寶雞市，寶雞再向東便是西安。從西安乘坐動車到天水最快1小時30分鐘即可到達，而從蘭州乘坐高鐵到天水，最快只需要1小時16分鐘。還有不遠萬里乘飛機從全國各地趕來的遊客，他們不論從蘭州還是西安中轉，乘坐動車抵達天水都非常方便。

據天水市委宣傳部統計，總人口378萬的天水，3月16日全市接待遊客19.07萬人次，旅遊綜合收入約為1.16億元（人民幣，下同），較3月15日同比分別增長44.9%和48.16%。其中省外遊客達6.46萬人次。3月17日，天水全市接待遊客24.52萬人次，實現旅遊綜合收入1.47 億元。其中省外遊客達7.22萬人次。

為因應麻辣燙帶動的人潮與商機，天水市各相關單位已規劃開通麻辣燙免費專線巴士，外地車輛可以路邊臨時停靠，輕微違章只糾正違法行為不罰款，機關單位讓出停車場給外地遊客等措施，以保障外地旅客能有更好的體驗。

另據官方微信公眾號「天水融媒」消息，3月17日，天水「寵粉」方式再度刷新，市委、市政府等黨政機關全部敞開大門，供外地遊客免費停車。

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天水市政府一位主要負責同志接受《澎湃新聞》採訪時表示，看到天水火了他非常高興。特別是「麻辣燙」帶火天水當地的文旅市場發展的這個過程裡，天水從食、住、行，遊、購、娛等方方面面做足準備工作。

該負責人員引述網上這是「潑天的富貴」說法，樂觀認為直接受益的是天水農副土特產品的消費和餐飲行業的消費，當地希望這「一碗麻辣燙」，能把天水的餐飲行業徹底帶動起來。顯而易見的是，天水市區內景點伏羲廟、博物館等，以及天水市的5A級旅遊景區麥積山石窟等地，已全線提前迎來了旅遊旺季。