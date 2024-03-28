國防部：菲律賓挑釁滋事致南海問題升溫　中方不會任菲胡來

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上周與菲律賓外長馬納羅（Enrique Manalo）會面時，批評中國在南海問題上的挑釁行為，重申會恪守雙方共同防禦條約下的承諾。同時，菲官員指責中方多次攔阻其在仁愛礁的運補行動。

3月28日，國防部發言人吳謙表示，美方介入是南海動蕩的最大推手，菲方挑釁滋事是近期南海問題升溫的直接原因，中方不會在南海問題上任菲胡來。



吳謙表示，在中菲南海問題上，中方多次表明嚴正立場，即反對外部介入、反對侵權挑釁、主張妥處分歧，同時做好應對突發事件的一切準備，堅定捍衛自身領土主權和海洋權益。

吳謙指出，美方介入是南海動蕩的最大推手。一段時間以來，美國罔顧事實，挑動對抗，為菲站台背書，多次以所謂雙邊條約對中方威脅施壓，還派出軍艦到南海挑釁滋事，嚴重破壞地區和平穩定。對此中方態度清晰明確，美方根本無權插手，美菲的軍事合作也絕不能損害中方的領土主權和海洋權益。

他表示，菲方挑釁滋事是近期南海問題升溫的直接原因。菲方倚仗外部勢力撐腰，違反國際法和《南海各方行為宣言》精神，頻繁在海上侵權挑釁、製造事端，並散布虛假信息，誤導國際社會認知，可以說是在危險的道路上愈走愈遠。

吳謙重申，中方不會任菲胡來，對此作出了有理有力有節的回擊，菲方應該認識到，挑釁滋事是得不償失，倚靠外人是根本靠不住。

吳謙指出，中方在解決南海問題上有充足的戰略定力，始終致力於通過對話協商同有關方面妥善管控海上分歧，同時堅定捍衛自身領土主權和海洋權益。中方有理由相信，在地區國家的共同努力下，南海局勢終將走向平靜，這是不可阻擋的時代大勢。