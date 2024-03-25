中菲船隻仁愛礁衝突　兩國互提外交抗議　中方：嚴正交涉

菲軍指責中國海警船在南沙群島仁愛礁（菲律賓稱阿雲津礁）鄰近海域，阻擋並用水炮攻擊菲律賓運補船後，菲律賓外交部於3月25日傳召中國駐馬尼拉大使館臨時代辦，並向中國外交部提出正式抗議。中方則表示，中國外交部副部長陳曉東與菲律賓副外長通話，提出嚴正交涉。



菲外交部聲明稱，中國繼續干涉菲律賓在自身專屬經濟區（EEZ）的日常合法活動，令人無法接受，又指中方行動侵犯菲律賓主權權利及管轄權，要求中國船隻離開該區。

中國外交部25日表示，中國外交部副部長陳曉東同菲律賓副外長拉扎羅通電話，就菲律賓向仁愛礁非法「坐灘」軍艦實施運補等問題提出嚴正交涉，陳曉東指出，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。

他指菲方在仁愛礁問題上一再出爾反爾，挑起事端，這是導致現地局勢一再升溫的根本原因，中方再次敦促菲方信守承諾、遵守共識，停止在海上侵權挑釁，停止任何可能導致局勢復雜化的單邊行動，切實回到同中方對話協商妥處分歧的正確軌道。

他稱中方將繼續按照國內法和國際法，採取必要措施，堅定維護國家領土主權和海洋權益。

中國駐菲律賓使館同日也就事件向菲外交部提出嚴正交涉，指菲方不顧中方反對，派1艘運補船和2艘海警船擅自闖入中國南沙群島仁愛礁附近海域，企圖向仁愛礁非法「坐灘」軍艦運送建築物資，強調仁愛礁是中國南沙群島的一部份。