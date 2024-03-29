習近平主持中共中央政治局會議　指從嚴治黨取得新成效但也存問題

據新華社報道，中共中央政治局周五（3月29日）召開會議，審議《關於二十屆中央第二輪巡視情況的綜合報告》，中共總書記、國家主席習近平主持會議。



會議指出，二十大以來部署開展兩輪中央巡視，完成對中管企業的全覆蓋。從巡視看，中管企業和相關職能部門黨的建設得到加強，全面從嚴治黨取得新成效，但也存在一些問題，必須從政治上高度重視，嚴肅認真解決。要把巡視整改作為推進高質量發展和全面從嚴治黨的有力抓手，加強組織領導，壓實主體責任，建立問題清單、任務清單、責任清單，做到件件有着落、事事有回音。要強化巡視整改監督，盯住重點人、重點事不放，逐一對賬銷號，建立整改問責機制，對敷衍整改、虛假整改的嚴肅追究責任。

會議強調，國有企業是中國特色社會主義的重要物質基礎和政治基礎。要堅持和加強黨的領導，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，扎實履行職責使命，堅決做到「兩個維護」。要統籌發展和安全，增強憂患意識，堅持底線思維，堅決防範化解風險，以高水平安全保障高質量發展。要縱深推進全面從嚴治黨，把嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍長期堅持下去，加強對「一把手」和領導班子的監督，持續保持懲治腐敗高壓態勢，深化以案促改、以案促治，堅決剷除腐敗滋生的土壤和條件。要認真貫徹新時代黨的組織路線，加強領導班子建設、幹部人才隊伍建設和基層黨組織建設。要綜合用好巡視成果，深入研究解決巡視發現的共性問題和深層次問題，進一步健全制度機制，促進標本兼治。