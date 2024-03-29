習馬二會成真？台媒：4月8日馬英九將與習近平在北京見面

馬英九將於4月1日至11日二度率團訪問中國大陸，公開行程包括北京，外傳將與習近平舉行「習馬二會」。此前，《香港01》獨家經由北京消息人士確認，習近平與馬英九第二次會面「確定在計劃中」，且北京方面正在積極邀請台灣另外一位重量級政治人物登陸訪問，或將與習近平會面。



《聯合報》則在3月29日報道，稱獨家掌握到的消息，馬英九一行4月1日會先搭南航前往深圳，2日才轉往廣州。4月7日馬英九將啟程前往北京，4月8日馬英九將與習近平見面。



據《聯合報》報道，深圳、廣州台商們表示，這幾天已聽說前總統馬英九會到深圳和廣州的消息，「但主要去廣州的中山大學和黃花崗七十二烈士墓園，行程還在調整還沒完全定案，是否跟華南的台商見面仍是未知數。」

報道稱，馬英九一行可能會參觀於2015年揭牌的海峽兩岸青年創業基地。4月2日則是前往廣州的中山大學和黃花崗七十二烈士墓園。今年是黃埔建軍100周年，馬英九一行是否參訪舊黃埔軍校，同樣受到高度關注。

4月3日馬英九一行將前往西安。4日在陝西省黃陵縣橋山祭祀廣場祭祀黃帝，5日可能到秦始皇兵馬俑博物館參觀，或是參訪陝西歷史博物館等地，7日開始本次行程的重頭戲前往北京。4月8日將與中國大陸國家主席習近平會面，9日跟北京大學學生座談，10日參訪北京故宮後，11日搭國航返回台灣。

馬英九基金會執行長蕭旭岑25日表示，馬英九將於4月1至11日率領青年學子赴廣東、陝西與北京，參訪中華文化歷史景點與企業，也將偕同青年學子訪問中山大學、北京大學，讓兩岸學子進行交流。