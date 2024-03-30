中國MD22無人機技壓美俄　7倍音速+8000公里航程或成新版戰略武器

中國高超音速武器領域近日傳出新一代無人機通過風洞測驗，這項被稱為戰略版無人機的MD-22模型曾出現在珠海航展上。分析人士指出，MD-22最高速度可達7馬赫，相較美國「黑鳥之子」SR-72速度更快，各項參數也更優於俄羅斯S-70獵人無人機，在克服各項技術難題後將進入實際建造程序，可望在不久後正式亮相。



高超音速無人機MD-22的模型曾在中國珠海航展上亮相，其設計的飛行速度為7馬赫，載荷600公斤，航程8000公里，具備成為新型戰略武器的潛力。（騰訊網）

根據《騰訊網》發表軍事分析文章指出，MD-22雖未正式公佈，但從已透露的數據數據將碾壓美俄類似武器。它的模型曾在中國珠海航展上亮相，其設計的飛行速度可達7馬赫，載荷600公斤，飛行距離8000公里。這意味著它的航程具備洲際打擊能力，相較於中國現有的彩虹-5無人機或美軍現役MQ-9死神無人偵察機，雖然它們都有超過一萬公里的航程，但速度無法提升到7倍音速。而俄羅斯使用的S-70獵人無人機，走的是隱身形路線，最大飛行速度也只能達到每小時1000公里的亞音速。

文章寫道，美國寄予厚望的「黑鳥之子」SR-72高超音速偵察機預估速度能達到6倍音速左右，依然低於MD-22無人機的7倍音速。這種同時具備高超音速與洲際航程，可說是中國戰略版本的無人機。如果其600公斤載荷可以提升到1噸重，甚至有可能配備核武器，做為核打擊的另一種選項。

中國彩虹-5無人機類似於美國MQ-9死神無人機。（搜狐網）

俄烏戰爭以爆發以來，動盪的國際局勢給了很多新武器登場的機會，其中無人機的表現受到各國的高度關注。例如胡塞武裝在紅海上用無人機襲擊美國艦隊與烏克蘭使用無人機攻擊俄羅斯煉油廠，都是以造價低廉的無人機達到極大的戰果。

美國洛馬公司開發、有「黑鳥之子」之的SR-72想像圖。（洛馬公司）

報道分析稱，無人機的未來發展有無限的可能，一旦它進入高超音速領域，將在戰略上發揮更大的作用。目前中國的高超音速技術仍領先美國，外傳美軍可能將研究重心會轉向執行情報偵查任務高超音速偵察機，其研製已久的SR-72亦未發布最新進展，而中國早已部署包括東風-17在內的多型高超音速武器。

由於高超音速技術益趨成熟，中國MD-22高超音速無人機再次走在美國前面，現在中國科學家在高超音速無人機上已攻克升阻比、熱保護、穩定性等難題，接下來應該會將重點放在降低成本和提高可靠性上，從設計階段轉向實際建造，可能不久的將來就會正式露面。