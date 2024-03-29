深圳-珠海首條無人機速遞航路試運行　單程40分鐘較陸運省時過半

深圳-珠海首條無人機低空速遞物流航路啟動試運行，計劃用於醫院緊急藥械、應急救護投遞領域，飛行單程只需40分鐘左右，較陸運省時過半。值得一提的是，順豐目前已開通深圳-珠海、深圳-中山、深圳-東莞3條跨城急送航線。



據《深圳晚報》報道，深圳-珠海低空速遞物流航路執飛機型為順豐速運「豐舟90型」無人機，該無人機速度約為65千米/小時，飛行線路為珠海高新區唐家灣鎮與深圳南山區赤灣之間，擬每日安排8至10個飛行架次，單次飛行限量為20千克。

深圳-珠海低空速遞物流航路目前計劃收運對時效性要求高的物件，如緊急藥械、應急救援救護物資等。未來則將向跨海民生物資、海島特色產品、電力設備領域拓展，相關無人機運營企業只需對該機型飛行模塊、吊具等進行更換，就能滿足不同物流場景的實際需求。

深圳空中的士。（羊城晚報）

據豐翼無人機技術人員介紹，貨物降落後，相關速遞網點將對到件進行投派，消費者可通過順豐速運下屬企業「豐翼無人機」、「豐翼配送」小程序進行查詢、下單，商家承諾服務範圍內跨城4小時內送達，計價規則為起步價+續重計價+里程計價，當前限時體驗價為40元人民幣。