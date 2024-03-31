重慶師範大學前院長被爆灌醉強姦女研究生　僅降低退休待遇

近日，重慶師範大學美術學院原院長黃某某被曝與研究生學生存在不正當關係。當事人王女士稱，在黃某某誘騙下發生多次關係，甚至被灌醉後失身。王女士又稱，對方以各種理由讓自己給他當小三，做他的乾女兒。



王女士稱，因擔心學業受影響，她長期隱忍未舉報。直至答辯完成，她才鼓起勇氣舉報。但她表示，學校沒有公開通報黃某某事件的處理結果。

對此，美術學院劉書記回應稱，黃某某的師德師風問題已經處理，程序也走完了。對他進行黨內嚴重警告，降低他的退休待遇，從三級教授降為四級教授，已經在學院會議上進行通報。

重慶師範大學31日（周日）發通報稱，2023年9月12日，學校接到關於我校退休教師、美術學院原院長黃某某違反師德師風問題的舉報，立即成立調查組開展調查。9月28日，根據調查情況，學校紀委按照有關程序正式對黃某某立案審查。2023年12月，經上級組織審理、核准，學校對黃某某作出了黨紀政務處分。

內媒：需由司法機關介入調查

內媒《新京報》發表評論文章稱，就此案而言，目前的處罰似乎並不能起到震懾作用。更何況，如果王女士「被灌醉失身」的舉報屬實，黃某某還可能涉嫌強姦，已經不是簡單的師德問題。這是校方通報引發普遍質疑的原因所在。

評論文章稱，此案中「被灌醉失身」的相關舉報，則需由司法機關介入調查。學校如發現相關線索，也要及時移交給司法機關，將其納入司法程序調查處理。