中國論文造假成產業鏈　博論代寫行情曝：1篇2萬　教授也是客戶

中國去年論文發表總數約占全球四分之一，但部分論文涉及造假，甚至有國際期刊撤回大量中國學者發表論文情事。美媒報道，內地已有完整「論文寫作產業鏈」，提供撰寫、刊登文章一系列服務，不只學生，有些大學教授為了升等也會花錢找人代筆論文。



據美媒《美國之音》報道，內地學術研究造假氾濫，還發展出一套協助學術研究造假的產業鏈。報道引述山東省煙台市魯東大學歷史系研究生孫富貴說法，若學生經濟狀況無虞，市場上有從寫論文到找刊物刊登論文的一條龍服務，業者會依據客戶需求，客製化學術論文，而且服務對象不只是學生，甚至有老師也使用這些代筆服務。

光是在2022年，全國就披露至少7宗學術研究造假醜聞，擴及北京、西安、廈門、蘇州，更包含中共中央黨校。今年年初，甚至有華中農業大學學生聯合檢舉教授黃飛若，涉嫌竄改實驗數據、實驗圖片造假、論文抄襲等問題，又再次引起中外人士關注中國學術造假的問題。

▼▼▼現同一劃痕鋼尺惹疑 中國3篇學術論文涉編造數據遭國際期刊撤稿▼▼▼

曾任河南省鄭州大學一間研究所所長的教授楊寧遠分享，曾有友人以一篇人民幣2萬元的價格，協助8位學生寫博士論文，這位友人根本沒有博士資格，並感嘆中國學術研究界腐敗。

報道分析，中國學術研究造假頻傳主因，內地大學普遍以升遷及增加研究資源為誘因，鼓勵教職員多產出論文，並刊登在期刊雜誌上，形成學術界為了提升論文數量，不惜造假的風氣。

報道引述《日經亞洲》研究結果，指中國去年發表的論文總數，將近全球發表論文總數的四分之一。《德國之聲》早先報道，中國2022年在高質量期刊發表的論文佔比便已首次排名第一，超過美國。

儘管發表篇量顯著成長，但內地論文品質經常受到質疑，報道從科學權威期刊《自然》（Nature）在去年發表的報告發現，2003至2022年間，中國出產的論文，每1萬份就有超過23份被撤回，僅次於沙特、巴基斯坦和俄羅斯。

2023年以來，Hindawi等國外出版機構撤回大量中國學者發表的論文，也對中國的學術聲譽和學術環境造成不良影響，河南省、陜西省、河北省、福建省等地教育部門，後續均已印發展開撤稿論文自查的相關通知應對。這樣的現象，除了讓人質疑中國學術研究的可靠性，也對現今世代的大學生造成諸多困擾。

微信公眾號「知識分子」去年6月曾發文指出，回顧2022年全年，全球有5488篇SCI（科學引文索引，涵括自然科學學科的核心期刊）撤稿，其中，中國SCI撤稿2879篇，佔全球所有撤稿的52%。