打工人通勤苦　百度地圖公布城市通勤榜單：北京超44分鐘奪冠

百度地圖最新發布《2023年度中國城市交通報告》，總結了通勤耗時城市TOP5、通勤距離城市榜TOP5以及通勤高峰交通擁堵城市榜TOP10等榜單。北京以44.47分鐘、12.53公里奪下內地通勤時間與距離最長城市雙冠；跨城遷徙則由廣州、北京與深圳拿下三甲。



《2023年度中國城市交通報告》由百度地圖聯合北京交通發展研究院、清華大學資料科學研究院交通大資料研究中心、百度智能雲等編寫。本報告選取了中國100個主要城市，通過大數據客觀反映城市交通變化態勢。

北京交通擁堵居全國之冠，通勤高峰實際速度只有24.06公里/小時。圖為北京國家體育場附近道路塞車情況。（路透社）

內媒《快科技》31日報道，報告數據顯示，去年內地通勤時間平均最長的5個城市分別為：北京（44.47分鐘）、上海（39.6分鐘）、南京（37.4分鐘）、天津（37.11分鐘）、大連（36.22分鐘）。

通勤距離排名方面，北京也以12.53公里的平均通勤距離位列第一。其次則是重慶（10.66公里）、上海（10.56公里）、成都（10.34公里）、長春（10.29公里）。

百度地圖發布《2023年度中國城市交通報告》，北京在通勤時間、距離，以及擁堵規模都拿下「全國第一」。圖為北京的車流。（視覺中國）

此外，該報告也揭露去年通勤高峰交通擁堵城市榜，前十名分別為：北京、重慶、廣州、上海、武漢、長春、南京、西安、瀋陽、蘭州。

其中，北京的擁堵指數同比2022年增長20.13%，通勤高峰實際速度只有24.06公里/小時。

廣州居民日常跨城移動頻繁。圖為廣州南站，附近有大量交通設施。（南方網）

在跨城移動方面，報告設計一套跨城遷徙規模指數，廣州以27.140數值奪下第一，其後依序為北京、深圳、上海、成都、東莞、西安、佛山、杭州，以及蘇州。數據顯示，「跨城」已成大灣區與長三角城市群居民的日常習慣。