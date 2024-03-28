深圳建設首條環形地鐵　15號線全長32.2km　串聯前海南山寶安

深圳地鐵15號線是當地首條環形地鐵，預計2028年建成通車，屆時將串聯起前海、南山和寶安中心區，同時還是目前唯一經過大鏟灣騰訊「企鵝島」的地鐵。

近日，深圳地鐵15號線12/15號線聯絡線明挖段首根咬合樁施工順利啟動，標誌着聯絡線正式進入土建施工階段。



深圳地鐵15號線12/15號線聯絡線明挖段首根咬合樁施工順利啟動。（深圳新聞網）

據深圳新聞網報道，深圳地鐵15號線12/15號線聯絡線位於前進二路、流塘路交叉口，連接15號線寶安公園站至流塘站區間，及12號線上川站至流塘站區間，明挖段主體基坑長115米，基坑寬度最大為16.5米。

開工建設後，由於岩面線較設計初勘平均高出6米，地質條件十分複雜，項目工區嚴把施工安全、質量關，及時補勘剖析地質情況，將高岩面下的地連牆調整為咬合樁工法，通過技術手段解決施工工效，成功推動12/15號線聯絡線明挖段首根咬合樁施工順利啟動。

深圳地鐵15號線全長32.2km，設站24座，其中換乘站18座，平均站間距1.34km，均為地下敷設。作為第五期建設規劃中的首條地鐵線路，也是串聯前海和南山、寶安中心區的首條環線線路，線路起自聽海路站，止於聽海路站。

深圳地鐵15號線是當地首條環形地鐵。（深圳新聞網）

深圳地鐵15號線是西部發展軸上關鍵交通走廊環形骨幹線路，承擔寶安與前海、南山中心便捷聯繫功能，配套支撐西麗綜合交通樞紐建設。截至目前，全線24個工點，21個工點已開工建設。

線路建成後，將提升科技園、寶安老城區、南山後海等片區軌道覆蓋服務水平。對蛇口、高新北片區、留仙洞、寶安中心區、西麗和未來科技城等重點片區的發展具有重要意義。