台灣地震｜香港深圳往廈門方向高鐵取消或延誤　杭州東站擠滿旅客

台灣花蓮周三（3日）早7時58分發生7.2級地震，本港和內地多地都有震感。港鐵表示，受地震影響，部分由香港西九龍高鐵站前往廈門及潮汕站的列車服務取消或延誤。



深圳鐵路部門表示，受台灣地震影響，為確保列車及旅客安全，杭深線汕尾以東、甬廣高鐵汕尾以東（汕汕高鐵）等線路臨時封鎖。

目前，深圳北站售票窗口全部改為只辦理退票，不少旅客正在窗口有序排隊退票。深圳北站介紹稱，因列車晚點、停運需要辦理退票改簽業務的旅客可優先通過鐵路12306（手機客戶端）線上辦理，均不收取退票手續費。同時也提醒旅客朋友，在出行前留意12306通知和車站公告。

廣州鐵路亦發文指，受台灣地震影響，為確保列車及旅客安全，廣州車務段管內途經甬廣高鐵廣汕段部分列車停運。截至當日9時30分，增城站、新塘站、博羅站、羅浮山站、惠州南站、惠東站前往汕尾、廣州東等方向的動車組列車大面積延誤，部分列車停運。

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另外，從杭州東站出發的高鐵出現大面積延誤。上鐵寧波車務段發布消息，管內杭深線寧海—蒼南、杭台高鐵嵊州新昌—溫嶺、金溫客專線溫州南—金華南車站均有不同程度震感；上鐵金華車務段也發布消息，浙江金華、麗水境內鐵路沿線及部分車站均有不同程度震感。

網傳圖片顯示，杭州東站內擠滿列車延誤的旅客，有從衢州回杭州辦事的旅客表示，列車延誤了70多分鐘；亦有擬從杭州搭鐵前往長沙的旅客表示，列車最初顯示延誤76分鐘，隨後更顯示延誤166分鐘，「在車站裏沒有座位的乘客已經開始坐在地上等了」。