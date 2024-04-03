台灣地震｜大陸多地震感「淹沒」微博熱搜　有人喊解放軍支援

台灣中央氣象局稱，4月3日上午7時58分發生7.2級地震，震央位置在台灣東部海域、花蓮縣政府南南東方25.0公里，深度為15.5公里。

而在台灣以外，香港、福州、南京、杭州等多地都有強烈震感，微博熱搜榜亦一度被「震感」淹沒。



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本港天文台稱，接獲超過一百名市民報告，表示感到這次地震，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III (三)度，即室內有感，類似小型貨車駛過的振動。

而地震發生不久，便迅速登上微博、今日頭條等多個大陸社交平台的熱搜榜首。大陸最初測到的規模是7.4，但最後測定為規模7.3。多間內媒都表示福建福州、廈門、泉州甚至是浙江杭州等地震感強烈，自然資源部更發布海嘯警報。

截至早上8時55分，微博熱搜榜首仍是「台灣花蓮縣海域地震」，而前20個熱搜幾乎都是與「XX震感」相關，包括杭州、廣東、廈門、上海、南京、福建、合肥、武漢、南昌、寧波、溫州、汕頭、長沙、泉州、常州、台州等。

據央視新聞報道，中國地震台網正式測定：04月03日07時58分在台灣花蓮縣海域（北緯23.81度，東經121.74度）發生7.3級地震，震源深度12千米。地震造成台灣全島震感強烈，福建、廣東等地震感非常明顯，浙江、江蘇、上海等地也有震感。

早上8時55分，微博熱搜榜首仍是「台灣花蓮縣海域地震」，而前20個熱搜幾乎都是與「XX震感」相關。（微博）

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自然資源部海嘯預警中心並發布海嘯Ⅰ級警報（紅色）指出， 2024年04月03日07時58分（北京時間），中國台灣海域（23.85°N,121.6°E）發生7.5級地震，震源深度為9千公尺。自然資源部海嘯預警中心根據初步地震參數判斷，地震可能會在震源周圍引發局部海嘯，預計對台北東，屏東西，屏東東，台東南，台東北，花蓮和宜蘭沿岸局部區域造成災害性影響。

另有網傳影片顯示，福建民眾家中水族箱的水劇烈搖晃。微博上也有人留言，「這麼大的地震，個人感覺解放軍有必要去支援一下」、「福州我被震暈了」、「福州整棟大樓搖晃，跑下樓了」、「廈門震感強烈」、「杭州震感強烈」、「寧波也感覺到了」、「汕頭有震感！！站着都在晃！」、「泉州震感強烈」、「我在南京，晃了接近一分鐘，床和燈都在晃」、「廣東震感好強烈，我以為是我低血糖了，希望同胞平安」。

環球網也指出，地震發生後，不少IP位於福建的網民感受到強烈震感，紛紛在網上留言「廈門（震感）巨強烈」、「泉州震感強烈，睡夢中被搖醒了」、「福州搖暈了」。

另據報道，受地震影響，上午從杭州東站出發的高鐵出現大面積延誤。