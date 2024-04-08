因起樓爆糾紛　浙江34歲律師在老家遭鄰居用柴刀捅死　2男被捕

浙江一名34歲律師在清明節假期期間回老家諸暨市，被鄰居持柴刀突襲捅死，警方通報指有兩名男子被捕。



浙江34歲律師孫滬被鄰居持柴刀突襲捅死。（網絡圖片）

浙江人地律師事務所發布訃告稱：「本所青年律師孫滬於2024年4月6日遇歹徒襲擊，於4月8日凌晨2時搶救無效，不幸逝世，終年34周歲。」

浙江諸暨市公安局通報稱，4月6日中午近12時，諸暨市公安局接到報警稱，有人在暨陽街道孫家村持刀傷人。諸暨市公安局立即派員趕赴現場處置，拘捕疑犯孫某甲（男，61歲）、孫某乙（男，57歲），被害人孫某（男，34歲）被送往救治。

通報稱，經初步調查，雙方因鄰里建房糾紛發生衝突。期間，孫某甲持刀將孫某捅傷。孫某因搶救無效死亡。目前，孫某甲、孫某乙被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

據內媒《都市快報》報道稱，知情者透露，孫滬6日回老家諸暨市，剛下車就遭遇了襲擊。可能因為類似造房子引發的鄰里糾紛，鄰居拿了柴刀突襲，導致孫滬頭部等多處受傷。

據浙江人地律師事務所官網，孫滬生前任該律師事務所銀行業務部副主任。孫滬的專業領域為公司、金融、合同、建築房地產、民商事訴訟/仲裁，執業後在金融、公司、建築房地產、合同、訴訟仲裁等領域擁有豐富的實踐經驗。