河北初中生遭同學殺害　最高檢：核准追訴3未成年嫌犯刑事責任

河北邯鄲市肥鄉區13歲中一學生王子耀，長期遭3名同班同學霸凌，並於3月10日被3人殺害，其遺體翌日在北高鎮張莊村一處蔬菜大棚內被人發現，事件引發全國極大關注。



案發後，肥鄉區公安分局迅速啟動命案偵破機制，成立由60多人組成的專案組偵辦此案，並於3月11日拘捕涉案的張某某、李某、馬某某3名未成年疑犯，依法採取刑事強制措施。



由於涉案3人皆為未成年，社會輿論一度擔心會對3人從輕處罰。據央視新聞今日（8日）報道，檢方通報案件表示，核准追訴3名未成年疑犯的刑事責任。有律師補充表示，3人面臨承擔刑事責任，但不適用死刑。



3月21日，邯鄲市肥鄉區公安局對涉嫌故意殺人罪的張某某、李某及馬某某提請檢察機關核準追訴。

網傳3名嫌疑人的圖片。（微博）

檢察機關審查認為，張某某、李某及馬某某3人作案時已滿12周歲不滿14周歲，故意殺人致被害人王某某死亡，情節惡劣，應當追究刑事責任。根據《中華人民共和國刑法》第十七條第三款的規定，河北省檢察機關逐級層報最高人民檢察院，對張某某、李某及馬某某核準追訴。

近日，經最高人民檢察院審查，依法決定對犯罪嫌疑人張某某、李某及馬某某核準追訴。檢察機關將在嚴格依法辦案的同時，切實履行法律監督職責，進一步加大未成年人犯罪預防和治理力度。

河北初中生遭同學殺害 警方：兇手有預謀作案，為埋屍分兩次挖坑

+ 1

何為核准追訴？追訴後將面臨何種處罰？

據內地《刑法》第十七條第三款「已滿十二周歲不滿十四周歲的人，犯故意殺人、故意傷害罪，致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾，情節惡劣，經最高人民檢察院核準追訴的，應當負刑事責任」。這項規定是2021年3月1日起施行的《刑法修正案（十一）》新增條款，對刑事責任年齡做出了一種下調，規定已滿12周歲不滿14周歲的人犯故意殺人、故意傷害罪，滿足特定條件並經最高人民檢察院核準追訴後，可追究刑事責任。

河北13歲學生疑遭3同學殺害 官方：疑犯全被捕 將懲處犯罪行為

因此，若追究此案的3名未成年刑事責任，需報請最高人民檢察院核准後才可追訴。據北京康達律師事務所陳麗莎律師介紹，3人被核准追訴後，將面臨承擔《刑法》第232條故意殺人罪基本刑的刑事責任，但是不適用死刑。若3人之間存在主從犯的情況，那麽從犯的刑事責任有可能在有期徒刑內解決。

同時，《刑事訴訟法》第286條對於未成年人被判處五年有期徒刑以下刑罰的情形，規定了犯罪記錄封存制度。犯罪記錄被封存的，不得向任何單位和個人提供，但司法機關為辦案需要或者有關單位根據國家規定進行查詢的除外。依法進行查詢的單位，應當對被封存的犯罪記錄的情況予以保密。