A股現史上最大電信詐騙案！　深圳藥企海普瑞在意大利被騙近億

同時在香港及內地上市的深圳藥企海普瑞在14日晚間發公告稱，公司全資子公司Techdow Pharma Italy S.R.L.（簡稱「天道意大利」）近期遭遇犯罪團夥電信詐騙，涉案金額約1170餘萬歐元（折合約9200萬人民幣、1億元港幣）。



內媒指內地上市公司遭遇詐騙近幾年並不少見，但本案是A股史上最大電詐案。



深圳藥企海普瑞。（海普瑞藥業集團股份有限公司官網）

海普瑞稱，案發後，公司第一時間向當地警方報案，警方已立案並開展案件調查辦理工作。同時公司全力配合警方工作，爭取最大限度避免損失。初步判斷本次為偶發事件，並確認公司生產經營正常運轉。

海普瑞還表示，由於案件正積極偵辦中，結果尚無法確認，或對2023年度財務報表造成潛在影響。

內媒財聯社報道，根據推算，1170餘萬歐元約為9200萬（人民幣，下同），而據海普瑞財報，其2022年全年營收約為71.59億元，歸母淨利為7.27億人民幣，也就說，此次被電信詐騙的金額超過了2022年十分之一的淨利。而2023年前三季度，海普瑞歸母淨利潤僅為1.43億元，該電信詐騙的涉及金額已超過2023年前三季度淨利一大半。

特別要注意的是，海普瑞2021年、2022年和2023年前三季度的經營活動產生的現金流量淨額分別為-0.07億元、-7.57億元和-2.34億元，連續淨流出，若是上述被詐騙款項無法追回，恐令公司「雪上加霜」。

深圳藥企海普瑞全資子公司「天道意大利」近期遭遇犯罪團夥電信詐騙。（海普瑞藥業集團股份有限公司官網）

律師：這筆錢大概率是回不來了

財聯社報道，某深圳資深律師、律所合夥人表示，這筆錢大概率是回不來了，從以往的案例來看，相關企業也只能「認了」，詐騙的款項只要過了一段時間，經過多道轉帳，基本上就是「泥牛入海」。海普瑞子公司被如此巨額電信詐騙，那說明其財務和風控流程或者機制出現了巨大漏洞，這不是一句「玩忽職守」就能解釋的。

行業人士：跨國執法立刻進行不太現實

某醫藥行業人士表示，「暫時看不出他們是因為甚麼被詐騙的，但是我也覺得這筆錢應該是追不回來了，事發地警察辦案效率難以跟國內相比，而且跨國執法立刻進行不太現實，有這個時間錢都不知道流到哪裡去了」。

上述律師和醫藥行業人士都表示，海普瑞確實有可能會申請相關單位介入，甚至在公告前或已經聯繫了相關單位，督促意大利方面成立專案組或者督辦，但國外畢竟還是國外，不僅是時間的問題，執法權，法律適用，甚至是跨多國協同追逃資金都是問題。

近年多間內地上市公司遭遇詐騙

報道指，內地上市公司遭遇詐騙近幾年並不少見，2020年至2022年，京投發展、世龍實業、斯萊克、大亞聖象分別遭遇電信詐騙，涉案金額分別為2670萬元（人民幣，下同）、298萬元、205萬餘美元、2200多萬元，但除斯萊克有150萬餘美元被申請凍結避免損失之外，均未發現有後續案情進展公布。

根據資料，海普瑞於1998年成立於深圳，是同時在A股和H股上市的跨國製藥企業，主要業務覆蓋肝素產業鏈、生物大分子CDMO和創新藥物的投資、開發及商業化。這次被電信詐騙的子公司為海普瑞旗下全資子公司，是依諾肝素鈉原料藥及低分子肝素製劑出口商。