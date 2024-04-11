飛天茅台售價勁跌　分析：近兩年周期性市場恐慌頻率正在加快

近期市場傳言，貴州飛天茅台零售價跌破了2400元（人民幣，下同），引發股價連日跌勢，4月8日跌破1700元關卡，下跌2.8%，市值已蒸發逾600億元， 9日伴隨著批發價下調，貴州茅台股價走勢低迷。內地白酒業者指出，10多年以來沒見過飛天茅台價跌這麼狠，不是純粹淡季因素。



該業者表示，自2012年從業以來，飛天茅台酒的價格都是震盪上升的，像這樣的下跌幅度實為罕見。飛天茅台價格每次約上漲200元，就有10元至20元的回落，但從來沒見下跌幅度這麼大。

綜合內媒報道，多位白酒回收商表示，53度/500ml飛天茅台酒價格暴跌。《中新網》報道，有白酒回收商回復稱，近期不同年份的茅台酒都一直在跌，「出不動，回收價格也給不起。」

貴州飛天茅台股價8日跌破1700元關卡，市值已蒸發逾600億元人民幣。（視覺中國）

自2022年初起，飛天茅台的終端市場價一直處於降價週期，但近期降價幅度明顯加大。《中新網》引述不少回收商說法，認為這次茅台價格下跌並不尋常。「這次是暴跌，不只是因為淡季。有酒要麼趕緊賣，要麼等中秋看行情再說。」

《21世紀經濟》則報道稱，每到中秋、年末、春節等白酒消費旺季，飛天茅台酒的批發價、市場價一般都會在旺季前夕重回上行通道。比如今年1月茅台股價一度跌至1600元以下，但在3月年報披露前夕已經接近1745元。「這種波動，更多反映的是市場的週期性情緒，與茅台穩定上漲的業績形成鮮明對照。」

報道採訪華鑫證券食品飲料首席分析師孫山山，認為「市場短期高頻跟蹤下，任何波動都會被捕捉和放大，繼而引發羊群效應，加大恐慌。」孫山山表示，下跌主要是假期茅台批價下行所帶來的影響，更多的是前期市場對白酒板塊估值修復到位的認可，繼續上行需要更多更強的催化劑。「只不過最近兩年，這種周期性恐慌的頻率正在加快。」

中國酒業分析師肖竹青表示，購買力不足是中國酒業面臨的共同問題。消費者對未來收入預期悲觀，造成消費緊縮和消費降級，高端酒消費表現受大環境影響。