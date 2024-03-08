貴州茅台推雪糕、聯乘咖啡成熱潮 MarketingPulse解構品牌成功路

應對變化萬千的市場，不少傳統品牌都努力與時並進、推陳出新。其中幽雅、细腻、醇厚，具有世界名酒之一美譽的貴州茅台酒，過往一直予人嗆辣感強烈、「中年大叔」才喝的既定印象。為打入年青人市場，近年品牌除了推出自家品牌雪糕，更不斷嘗試聯乘不同品牌，推出咖啡及朱古力等，成功掀起內地年青人熱買及打卡熱潮。其中貴州茅台與瑞幸咖啡於推出的聯乘咖啡，開賣首天就售出超過540萬杯，於2023年上半年錄得每日平均1.988億人民幣營利，品牌的「變新」過程成為神話！將於3月13日舉行的MarketingPulse & eTailingPulse（亞洲品牌及營銷論壇及亞洲電子商貿論壇）邀請到貴州茅台酒股份有限公司數位與信息化管理中心主任，i茅台事業部主任王軼楠先生以「活化品牌：吸引中國內地年輕新世代」為題跟大家分享這個「茅台進化史」。



開設「i茅台」數碼營銷平台 培育年輕新品化

里斯策略定位諮詢於2022年12月於中國發布的調查結果，指2022年過去一年年輕人最常喝的酒是啤酒，依次為葡萄酒，僅有9%的受訪者表示會常喝白酒。為擴闊客群，作為中國白酒龍頭企業，積極進行營銷改革，大力開拓年青人的市場，把握「得年青人得未來」，與年青人最喜愛的甜品、飲料品牌合作推出不同的聯乘產品，成功炒熱網絡流量之餘，亦令茅台更易入口，成為「年青人的第一口茅台」。

貴州茅台第一步把品牌版權化及數碼化，推出自營電商平台「i茅台」應用程式，以「線上買酒，就近提貨」的方式貼近消費者，用戶可自行申購茅台、購買文創，並在平台上累積積分（小茅運）及兌換禮品之餘，同時亦壓止市場上的黃牛炒賣。另一方面，公司亦推出官方IP吉祥物「小茅」以活潑可愛的形象形代言產品，「i茅台」在蘋果App Store上架當日就登上免費程式排行榜榜首。2023年貴州茅台從直銷渠道所得收入為314.2億元，增長50%，可見品牌創新年輕化及數碼化的營銷策略取得全面成功。

踏入2024年，有指貴州茅台的市場營銷策略將叫停所有聯乘產品，究竟當中有何全新的營銷策略？貴州茅台的營銷高管王軼楠先生將在MarketingPulse & eTailingPulse論壇上分享成功將白酒帶到年輕族群的策略, 如跨品牌合作、產品創新，以及當中的營銷技巧，並會集中討論內地年輕人市場的特點前瞻相關的發展，揭示當中的挑戰和機遇，出席人士可以在現場更深入了解這市場神話去向。

除了以上精彩內容，今年MarketingPulse & eTailingPulse更以「Envision the Next Level」為主題，匯聚約70位來自世界各地的演講嘉賓，包括來自OpenAI、9GAG、Blippi、Maison 21G、MALIN+GOETZ、Mastercard、NAVER Z、OnTheList、完美日記、日本Suntory、Toridoll等多個國際知名品牌，分享營銷經驗、成功案例、最新市場策略及未來趨勢等！

論壇現場亦設有展覽區，匯聚40家來自本地及亞太區展商，包括Eternity X、EventX、First Page及Omnichat 等展示最新的營銷及電商方案，同時設多場數碼營銷及電子商貿工作坊傳授數碼營銷、電商推廣的實用技巧。與會者亦可參加現場交流活動或透過論壇提供的一對一商貿配對服務，與多家參展商進行會面，探討合作機會。與會者更可於HAPPY HOUR時段享受JW和DJ King的精彩音樂表演。

有興趣參與MarketingPulse 及 eTailingPulse可立即購買論壇通行證，《香港01》讀者亦專享六折優惠，輸入優惠碼「MPR01Y4P」即可以優惠價HK$1170(原價:HK$1950)參加論壇！

MarketingPulse 及 eTailingPulse詳情

日期：3月13日

地點：香港會議展覽中心

網站：https://marketingpulse.hktdc.com/conference/mp/tc

購買論壇通行證：https://bit.ly/48vBGfQ

（資料及相片由客戶提供）