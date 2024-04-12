深圳製造萬噸級海上平台　導管架順利登船　將支撐海上油氣穩定

周三（10日），由深圳研發製造、超過1.4萬噸重的「惠州26-6」平台導管架在赤灣建造場地，順利登上亞洲最大下水駁船「海洋石油229」，即將開啟導管架的海上安裝之旅。



據《深圳商報》報道，固定式導管架平台是海洋油氣開發的關鍵設施，由水下導管架、樁腿和水上的上部組塊三部分組成，導管架作為連接鋼樁與組塊的「連接器」，不僅是鑽井與生產設備的堅實基座，也肩負着抵抗南海惡劣海洋環境的重擔。

惠州26-6平台導管架，高達131米，重量超1.4萬噸，底部水平層的尺寸超5600平米，其外觀就像一個巨大的「胖」梯台，未來將支撐起整個海上油氣平台的穩定與安全。

據中國海油深圳分公司深水工程建設中心副總經理高爽介紹，「整個裝船過程共分為20步，拖拉距離達140米。目前正進行裝船固定等後續施工作業，隨後將利用駁船運輸到距離深圳南方約100公里的惠州油田海域進行海上安裝，作業工期約20天。」

據了解，惠州26-6平台導管架於2023年3月開工，項目建造期間，持續的高溫、颱風、雨水多重的惡劣天氣帶來諸多挑戰。為保障導管架的建造質量，項目團隊與各參建單位緊密合作，高標準、嚴要求落實質量管理，實現導管架無損檢測合格率98.97%。