深圳「人口」爆發式增長　去年機械人產業鏈總產值達1797億元

深圳市日前發布《2023年機械人產業發展白皮書》（以下簡稱《白皮書》），顯示2023年深圳市機械人產業鏈總產值為1797億元（人民幣，下同），較2022年的1644億元按年增長8.7%，實現較大幅度回升。



近日，第十二屆中國電子信息博覽會（CITE2024）在深圳會展中心（福田）拉開帷幕。（深圳發布）

《白皮書》顯示，去年，深圳機械人產業鏈總產值為1797億元，其中，工業機械人、非工業機械人產值佔比分別為62%、38%；專利申請11634件，授權6982件。深圳機械人產業呈現出工業機械人穩定增長、非工業機械人下游應用不斷拓展、人形機械人等新興產業快速發展的局面。

《白皮書》指出，從產業結構和區域分布看，去年深圳機械人產業中工業機械人企業數量佔45.46%，非工業機械人佔54.54%。寶安區註冊企業數量佔23.93%，南山區、龍崗區分別為19.23%、17.28%。寶安區和南山區的產值位居深圳前列，佔比分別為35.01%、34.84%。

《白皮書》還顯示，截至去年底，深圳經營範圍涵蓋機械人的企業數量達59498間，當年新增10408間，較2022年的8700間按年增長19.62%，其中擁有機械人相關專利的企業達3699間。隨着產業熱度的不斷提升，越來越多的創業者進入機械人賽道，新增企業數量逐年增加。而產業鏈的不斷完善為創新型企業降低了進入門檻，且以非工業機械人為主要切入點。

《白皮書》稱，融資事件主要集中在服務機械人、工業機械人、機械人零部件、醫療機械人、人工智能等5大領域，新型核心零部件及人工智能中的機械視覺成為投資熱門方向。

深圳市機械人協會秘書長畢亞雷表示，「深圳機械人行業融資事件數量多年來持續領先，產業融資活躍度領跑全國。」去年，深圳機械人產業共發生51宗重要投融資事件，數量國內第一。