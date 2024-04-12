國防部：中方從不以大欺小　絕不會任憑菲律賓無理取鬧

中國國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校周五（12日）就近期涉軍問題發布消息。對於南海局勢，吳謙稱，中方從不以大欺小，但也絕不會任憑菲律賓無理取鬧。



近日，美日澳菲在南海舉行首次聯合海上演習。四國防長在聯合聲明中宣稱，此舉旨在展示加強合作的「集體承諾」。另據報道，美日菲領導人近日舉行三方峰會，美方稱任何對菲飛機、船隻或武裝部隊的攻擊將觸發《美菲共同防御條約》。有評論認為，這旨在抵消中國在該地區日益增長的經濟、外交和軍事影響力。

吳謙回應指，中方一貫認為，任何國家間的防務合作都不應針對其他特定國家，都不應損害地區和平穩定。中方在南海的有關活動合理合法、無可非議。反而是個別域外國家頻繁派遣艦機到南海炫耀武力，拉攏盟友搞針對中方的「小圈子」，甚至拿觸發所謂共同防御條約威脅、脅迫中方，這是不負責任的，也是極為危險的。

他強調，南海是地區國家的共同家園。中方一貫主張通過對話協商妥善處理分歧，堅決反對外部勢力介入，堅決反對挑釁滋事制造地區緊張局勢。近段時間以來，菲方一方面拉攏域外勢力介入，侵闖中國南沙群島有關島礁，另一方面開動宣傳機器炒作所謂中方「以大欺小」，偽裝成受害者四處碰瓷賣慘，中方對此堅決反對。解決南海問題要講道理，而不是比大小。中方從不以大欺小，但也絕不會任憑菲方無理取鬧。在捍衛國家主權安全問題上，中國軍隊一向說到做到。

另一方面，解放軍近日在中緬邊境舉行實彈軍事演習。外媒分析稱，此舉被視為向緬甸軍方和武裝組織發出遵守休戰協議的信息，也是阻止衝突蔓延到邊境的一種方式。

吳謙表示，根據年度訓練計劃，解放軍南部戰區近日組織陸軍、空軍部隊，位中緬邊境中方一側舉行聯合實兵實彈演習。此次演習旨在檢驗戰區部隊快速機動、精確毀癱、立體封控、聯合打擊等作戰能力，為隨時應對各類突發情況做好準備。

近段時間，緬北戰事嚴重威脅中緬邊境地區安全穩定和雙方邊民生命財產安全。作為緬甸的友好鄰邦，中方高度關注緬北當前局勢發展，敦促各方立即停火止戰，盡快實現局勢緩和降溫。中方此次演習展示了戰區部隊履行使命任務的決心意志和勝戰能力。中國軍隊始終保持高度戒備，將繼續採取一切必要措施堅決維護國家主權、邊境穩定和人民生命財產安全。