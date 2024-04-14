中國可重用火箭研製新進展　主發動機重複試驗次數破紀錄

中國自主研製的130噸級可重複使用液氧煤油發動機，近日完成兩次起動地面點火試驗。

至此，該台發動機累計完成15次重複試驗，30次點火起動，累計試驗時長突破3900秒，重複試驗次數突破中國液體火箭主發動機試驗次數紀錄，為後續中國可重複使用運載火箭首飛奠定基礎。



航天科技集團六院介紹，相比傳統一次性火箭，可重複使用火箭將增加四項關鍵技術：一是「落得準」，二是「接得穩」，三是「用不壞」，四是「修得快」。

這些關鍵技術的突破，令可重複使用發動機的研製首當其衝。該型發動機作為後續中國可重複使用運載火箭主動力，具有綜合性能高、拓展能力強、可靠性高等特點。

中國可重複使用火箭研製新進展，主發動機完成15次重複試驗。（微信公眾號＠中國航天科技集團六院）

可重複使用火箭要實現的一個關鍵功能，是火箭把航天器送上太空後能夠返回地球再次使用。

可重複使用也分為兩個階段，一方面，火箭要在完成送貨任務後落回地球，中間會有滑行的過程，快到地面時再點火。另一方面是火箭回到地面後還可通過簡單的修復後，再次執行發射任務。

在智能製造方面，六院研製團隊以柔性敏捷的單元化製造體系和高效融通的數字化管控體系為基礎，以重複使用發動機關鍵技術指標要求為牽引，策劃實施69項工藝攻關與改進研究項目，突破了複雜結構組合件增材制造一體成型、多型產品高效自動焊接等關鍵技術，建立了重複使用發動機生產製造核心技術體系，大幅提高發動機工藝技術的先進性和穩定性、產品質量的一致性和可靠性。

在試驗驗證方面，六院研制製團隊圍繞試驗效能提升，大力創新研發，推動試驗數字化建設，優化試驗能力布局，通過數字建模、仿真計算、系統調試等手段，形成了130噸級可重複使用液氧煤油發動機柔性化試驗能力。