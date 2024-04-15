中國發溯源黑客組織Volt Typhoon報告：美情報機構欺詐以換取撥款

美國方面早前指控中國政府操控名為「伏特颱風」（Volt Typhoon）的黑客組織，一直針對美國關鍵基礎設施發動攻擊。



央視報道，中國國家計算機病毒應急處理中心15日（周一）發布了「伏特颱風——美國情報機構針對美國國會和納稅人的合謀欺詐行動」報告，報告揭露了美國情報機構利用毫無事實依據的，所謂「中國網絡攻擊威脅」的藉口無底線抹黑中國，以此換取美國政府撥款的巨大醜聞。



中國國家計算機病毒應急處理中心15日（周一）發布了「伏特颱風——美國情報機構針對美國國會和納稅人的合謀欺詐行動」報告。（央視）

報道指，聯合調查技術團隊經過溯源分析認為，美方及「五眼聯盟」國家報告中提到的相關病毒程序並沒有表現出明確的國家背景黑客組織行為特徵，反而與勒索病毒網絡犯罪團夥的關聯程度更為明顯。

美國官方在本年1月31日宣布搗毀了「伏特颱風」。報道引述溯源報告顯示，2024年1月31日這個時間節點非常關鍵。按照美國相關法律，總統必須在每年2月第一個周一，也就是2024年2月5日前提交聯邦政府下一財年預算申請。在2024年3月11日拜登政府公布的2025財年預算申請文件中，美國聯邦政府的網絡安全總預算和相關情報機構的網絡安全預算都得到了顯著增加。

由此，報告認為，「伏特颱風」就是美國情報機構和反華政客針對美國國會和納稅人的一次合謀欺詐。即：一方面通過操弄微軟等網絡安全企業捕風捉影，虛假敘事，另一方面利用手中的行政權力大肆渲染「中國網絡攻擊威脅」，欺騙美國國會不斷增加網絡安全預算。

報道指，一直以來，網絡攻擊活動的歸因分析都是國際性難題，但是美國政府卻利用對他國網絡攻擊活動的歸因，將自己塑造成被網絡攻擊的所謂「受害者」形象，在博取國際輿論支持的同時，將其作為政治籌碼在國際爭端中向他國施壓，進而謀求超額利益。

報道又引述中國外交部網絡事務協調員王磊稱，這份報告揭露了一個只要無底線抹黑中國，就能換取美國政府撥款的巨大醜聞。