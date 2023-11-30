公安部：去年以來共偵破2430宗黑客類犯罪　典型案例公佈

11月30日，公安部召開新聞發布會，通報公安部部署全國公安機關持續開展「淨網」系列專項行動，全力打擊黑客類違法犯罪舉措及總體成效情況。公安部同時公布了打擊黑客犯罪十大典型案例。



公安部網絡安全保衛局副局長李彤在發布會上介紹，2022年以來，全國公安機關共偵破黑客類犯罪案件2430起、抓獲犯罪嫌疑人7092名，有效斬斷了以黑客犯罪為核心的黑產鏈條，切實保障了網絡與數據安全，有力維護了網絡空間正常秩序。

公安部介紹，將依法嚴打破壞市場經濟運行秩序和國家稅收制度的黑客犯罪。依法嚴打侵入、破壞國家和行業重要信息系統、非法獲取信息數據的黑客犯罪。依法嚴打為電信詐騙、網絡賭博等違法犯罪行為提供技術支持的黑客犯罪團夥。依法嚴打幹擾環境監測系統運行、破壞生態文明建設的黑客犯罪。依法嚴打突破安全限制、非法獲取授權、許可的黑客犯罪。圍繞安全生產、衛生檢疫、交通運輸等行業領域平台系統，重拳打擊通過篡改數據、超越授權等方式，非法獲取從業資質、檢疫證明和安全許可的犯罪行為。

公安部同時公佈了打擊黑客犯罪的十大典型案例。分別為：北京某熱門景點被非法搶票案、四川攀枝花陳某等操縱老年機獲利案、廣東佛山某公司APP系統遭破壞案、四川雅安陳某某等破壞疫苗預約系統案、江蘇鹽城某團夥非法認證實名資訊獲利案、浙江杭州線上非法引流詐騙案、黑龍江大慶某公司破壞加油機資訊系統案、安徽六安姚某友提供有償網絡攻擊服務案、廣東汕頭陳某財非法註冊網路帳號獲利案、以及上海嘉定新能源車「克隆」電池案。