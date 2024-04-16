疑向輔導員送死魚得罪對方　吉林高校女生被迫帶病早操心臟病發亡

內媒《新黃河》報道，多名網友爆料稱，吉林的白城醫學高等專科學校一年級女學生「小趙」有先天性心臟疾病，近日在早操過程中突發心臟疾病後死亡。爆料內容指，小趙的輔導員不滿小趙在清明節後送的死魚，並故意讓其帶病操練。小趙的家屬稱網友爆料內容屬實，當地警方已經介入調查。



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在內地的高校，「輔導員」是指從事學生的思想政治教育、學生日常管理、就業指導、心理健康以及學生黨團建設等方面的工作的學校公職人員。

報道引述小趙的嬸嬸王女士稱，小趙患有先天性心臟疾病，她在大一入學軍訓時，就向學校提供了相關醫院證明，並被批准免於參加學校組織的體育活動。今年清明節期間，小趙在輔導員宋某的暗示下，花費一百多元（人民幣，下同），為其購買了活魚，但因運輸問題，魚送到輔導員手中時已死亡，這引起了宋某的不滿，隨後小趙的班長職務被撤銷。

王女士稱，「老師（輔導員）就非常生氣，處處為難這個孩子，說這個孩子這個（心臟病）證明也是假的，必須得每天出早操」。

在4月12日早上6點多，小趙和同學們在操場上早操時突發心臟病，隨後被送往醫院救治，至14日，小趙經搶救無效不幸去世。

報道又引述小趙的同學稱，該校有應急救護課程，事發時輔導員在現場阻止其他學生靠近，同時又未能及時進行施救，導致小趙錯過了最佳救助時間。

王女士稱，小趙死亡後，家屬情緒一度瀕臨崩潰，校方曾提出給予家屬10萬元作為補償，「咱們生命再不值錢，也不止十萬塊錢」。王女士表示，此事因輔導員宋某而起，加上其阻止學生施救，家屬一方希望追究涉事輔導員的相關責任。

校方：送禮等環節並不屬實

對於王女士的說法，該校黨政辦一工作人員回應稱，小趙確係因心臟病突發死亡，但家屬反映的送禮等環節並不屬實，「我們正在配合市裏（相關部門）積極調查，公安機關已經介入，等公安機關調查清楚之後，再進行答覆」。