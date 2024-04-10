核物理專業第1仍被2間大學｢退貨｣　內地男大生因｢虐貓｣遭網民抵制

近期，一名曾有「虐貓」前科的男大學生，在網民一致抵制下，以物理與原子核物理專業第一的成績接連報考2間大學碩士研究生均遭落選。

4月9日，有傳該男生又進入西南科技大學調劑系統，再次引發網民聲討。其後，西南科技大學否認該男生調劑到該校，表示系統已經關閉。

（編按：調劑是指考生過了某校的分數線，卻沒有被志願學系錄取，但可安排考生入讀招生未滿的學校／學系）



3月初，江蘇東南大學土木工程學院19級學生徐某祥在宿舍內虐殺小貓，遭曝光到網絡，引發網民關注。網傳影片顯示，徐某祥將一隻奶牛貓放入水桶中，然後用腳踩踏貓的頭，並將貓的頭按入水中。影片引起網民一致譴責，並呼籲學校嚴懲該學生、加強對學生的教育，提高學生的動物保護意識。

對此，東南大學土木工程學院回應表示，已收到相關舉報，但該學生已本科畢業，學校也在調查。其後南京警方接到民眾舉報徐某祥虐貓案件，回覆市民時表示，已與徐某祥本人和家人進行約談，其本人已認識到錯誤並寫下悔過書，承諾不再會有類似情況發生。其父母亦深感自責，承諾會加強對徐某祥的監管。

因「虐貓」遭網民抵制 接連2所大學「退貨」

不過網民對此並未罷休。隨着內地碩士研究生考試放榜，有網民發現徐某祥的名字出現在南京大學複試名單中，引起不少網民湧入南京大學官方微博評論去，表示希望南京大學能夠對學生的道德品質有底線，慎重考慮。

4月2日，南京大學物理學院公示的2024年碩士研究生招生考試複試結果顯示，徐某祥總成績為506.78，位於粒子物理與原子核物理專業第一名，但備注稱其「複試不合格」。其後，徐某祥又進入蘭州大學複試調劑名單，最終未通過面試。有不少網民在蘭州大學官方評論區接連表示，「不能錄用品行惡劣的學生」、「不能錄用道德有問題的學生」。

接連遭2所大學「退貨」後，4月9日，又有網民稱，徐某祥進入西南科技大學的調劑系統，也有網民明確指向該校核科技學院。不少網民到該學校官方微博下評論稱，「請不要錄用品行惡劣的學生」。

當天下午，西南科技大學研究生招生辦公室和西南科技大學國防科技學院/核科學技術學院工作人員均表示，此消息不屬實，「調劑系統已經關閉，今天進行複試，他怎麽調得進來」。該學校於4月8日晚發布的複試考生名單的確沒有徐某祥的名字。

9成網民支持「德才兼備」 胡錫進望給其機會再遭網批

雖然專業第一，但網民仍舊認為「有才無德更可怕」、「德智體，『德』排第一」。且據《工人日報》報道，在在一項數萬人參與的「研究生招錄應增加品德考核比重嗎」的調查中，截至4月6日中午，90%的網民認為，應該加強這方面的考核比重，力挺「德才兼備」。

對於目前所面臨的網絡壓力，徐某祥在蘭州大學面試現場接受《紅星新聞》記者訪問時表示，他需要更加慎重、全面、更加長時間地去思考這些問題。對於眾人撻伐，讓該學生似乎「無學可上」，《環球時報》前總編胡錫進則表示，社會應該給他改正的機會，讓這個年輕人有出路和希望。失去南京大學入學機會對其已是懲罰，望其真正悔過之後，輿論不要對他不斷「追殺」。

胡錫進的言論遭到不少網民痛批，「給他一個機會，他給貓咪機會了嗎？」、「讓這個男生和老胡女兒結婚，讓老胡感化他」，甚至還有人建議「封鎖胡錫進的號」。然而也有一派人力挺，「支持嚴懲，但不支持一棒打死，人非聖賢，孰能無過」，「尊重學校決定但也要給改過自新的機會」。