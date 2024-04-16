耶倫訪華「鬆弛感」更強　中國學者：微調對美輿論有利且刻不容緩

美國財長耶倫（Janet Yellen）4月4日至9日訪問中國，備受各界關注。有中國學者分析認為，相較近年中國媒體對美國的報道，這次的「鬆弛感」更強些，是很好的輿論微調嘗試。分析又指，就中國利益而言，微調對美輿論成本低、見效快，刻不容緩。



中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文日前在網上發文評論，指不同於近年的對美報道，這次耶倫訪華，輿論的鬆弛感更強一些，例如常聚焦在耶倫的飲食、穿著等生活細節。他認為，對美輿論的微妙調整，是社會預期變化的細微折射。近年來，中國社會預期的長期低迷正深度影響經濟發展，而美國是影響中國崛起最大外部變量，若能微調長期以來對美負面報導為主的輿論環境，長久而言將轉化為推動經濟強勁復甦的新動力和積極預期。因此，今次耶倫訪華是一次很好的輿論微調嘗試。

耶倫2024年4月8日在北京舉行記者會，向記者講述訪華行程（Reuters）

王文又分析，2008年國際金融危機後，中國媒體對美國的負面輿論報道與話語漸佔絕對主流；而在當前美國全面鎖定中國為競爭對手的背景下，對美批判確是不可少的輿論手段，這些對美批判論述曾經發揮有效鼓舞士氣、對外鬥爭、展示國力、唱響光明的作用。

然而，隨着近年中國經濟下行壓力增大、GDP總量與美國的差距被拉開、智慧科技進步速度趕不上美國、資本市場繁榮程度相較於美國不可同日而語等眾多不利因素的出現，對美負面輿論報道的邊際效應正不斷下降，相反，對社會預期的衝擊則在上升。王文指，其中的根本原因，在於對美負面輿論報道，與美國國力的真實情況仍有一定的出入。他認為，美國雖有政治內鬥、經濟隱患、社會矛盾日益激化等種種負面面向，但科技創新力仍遙遙領先全世界，且其所謂民主自由的政治制度與價值觀念，在世界上仍具有較大吸引力。

他坦言，世上多數人，包括中國的相當一部分中產階層，都相信在可預見的將來，美國依然是世界上綜合國力最強大的國家。在此趨勢下，對美負面輿論報道佔絕對主流，將導致越來越多的中產階級誤以為官方在轉移社會視線以迴避解決國內矛盾，不願意向強者學習，甚至誤解中國式民主、中國式現代化等中央倡導的國家發展目標只是強調中國式，而非民主、現代化的實質。

王文認為對美負面輿論報道，與美國國力的真實情況仍有一定的出入。（新華網）

更甚的是，這正在助長了「極左」思潮，如網上輿論目前流行將美國視為敵人、反對中美合作、否定民營經濟、批判資本作用等類似論調。王文認為，這種「極左」思潮正在轉化為對民間投資的壓制、社會創新的躺平、中外合作的遲滯、對外開放的停滯等負能量，成為重度抑制中國社會預期復甦的新變量。

至於該有的作法，在王文看來，就是實事求是地看待美國，多元化地安排當下對美報道與評述的輿論尺度，適時增加正面對美報導與評述的內容，「該批判就批判，該肯定就肯定」。這樣對內有助撫慰國內許多中高收入者對美國的特殊情結，對外也可發揮塑造中國開放形象、緩和中美關係的積極作用，最終有助於實質性提升社會預期，復甦經濟活力，助推中國持續崛起。

最後，王文強調，提升社會預期的任務，漫長且不容易。相比之下，微調對美輿論則是難度小、成本低、見效快，刻不容緩。對美輿論微調下將產生槓桿效應，助推系列深化改革與全方面開放的配套政策落實，這樣中國社會預期一定會逐漸好轉，經濟復甦趨勢亦會不斷加快。