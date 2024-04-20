青海多地禁止種植人工繁育品冬蟲夏草　官方：屬外來入侵物種

青海多地近日發布通告，指人工繁育品冬蟲夏草屬於外來入侵物種，禁止種植。



據青海省海北州剛察縣人民政府網站消息，周五（19日），剛察縣自然資源和林業和草原局發布《關於在剛察縣境內禁止開展人工冬蟲夏草種植活動的通告》，稱人工繁育品冬蟲夏草已進入青海省冬蟲夏草交易市場，該人工蟲草繁育品以小金蝠蛾（THITARODES XIAOJINENSIS）為寄主昆蟲。小金蝠蛾這一寄主昆蟲在青海省無野外原始分布，屬於外來入侵物種。

剛察縣自然資源和林業和草原局在通告中稱，為保護青海省冬蟲夏草特有種質資源和廣大農牧民群眾的利益，防止外來物種入侵風險，未經批準，禁止在剛察縣境內開展非青海省分布的冬蟲夏草寄主昆蟲的野外人工種植活動。一經發現，將根據《中華人民共和國野生動物保護法》、《中華人民共和國青藏高原生態保護法》、《中華人民共和國生物安全法》、《中華人民共和國陸生野生動物保護實施條例》、《中華人民共和國野生植物保護條例》相關規定依法嚴肅處理。

而在周四（18日），青海省海東市民和縣林業和草原局也已發布《關於禁止在我省境內開展非我省分布的冬蟲夏草寄主昆蟲的野外人工種植的通告》，內容基本相同；周二（16日），海西州林業和草原局亦發布了類似通告，海南州興海縣、貴南縣自然資源和林業草原局則分別於周一（15日）發布內容基本相同的通告。而在更早時的4月10日，玉樹州玉樹市林業和草原局也發布了類似通告。

公開信息顯示，冬蟲夏草是由海拔3600米以上高原的蟲草屬真菌侵染蝙蝠蛾科的幼蟲後，在蟲體內不斷生長發育，次年夏季形成子實體（俗稱草），這種蟲與草的覆合體稱為冬蟲夏草。現時市面上至少有一種人工栽培的蟲草，也稱蛹蟲草或稱北冬蟲夏草，與冬蟲夏草同屬，自然條件下常以幼蟲或蛹為寄主，主要分布在中國東北長白山地區。