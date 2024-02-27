陸海監船入禁止水域　台海委會：北京圖把釣魚台模式帶到金廈水域

金廈水域局勢升溫，大陸海警局日前指出，福建海警組織艦艇編隊在金門附近海域展開執法巡查。周二（27日），台灣海委會主委管碧玲表示，周一（26日）1艘大陸海監船進入金門禁止水域，有4艘海警船進入限制水域，但時間不長，海巡署透過廣播要求對方離開。她表示，陸方此舉的政治意涵非常高。同時，防長邱國正表示，軍方有很清楚的戰備規定，但不期望有任何作戰狀況發生。行政院長陳建仁則表示，政府都有很好的掌控，也會加強相關取締措施。



管碧玲表示，周一有1艘大陸海監船進入金門禁止水域，有4艘海警船進入限制水域，但時間不長，海巡署都有應處，透過廣播要求對方離開。她指出，大陸此舉的政治意涵非常高，是一種宣示主權的形式，她不樂見看到一個過去也有過案例的執法個案，這次卻被綁在政治作為中。

她又表示，媒體也有分析，這是北京企圖把釣魚台模式帶到金廈水域，對此她非常不願意接受，也認為這對陸艇金門翻覆事件的死者家屬不公平，因以家屬為中心的談判其實較不明顯，她非常希望能夠回到個案及人道考量，讓死者安息、家屬安心，強調台灣釋出很多善意，盼趕快有共識，能夠落幕。

對於外傳檢方將朝過失致死方向偵辦，管碧玲指出，這絕對不代表是海巡主動撞大陸快艇，既然是過失，就表示絕對不是故意的，但她不願意做任何論斷。她續指，檢方朝過失致死偵辦，代表台灣對人權的保障非常成熟，但是否最後會是過失致死這樣的結果，則仍在偵查中。

另一方面，金廈水域局勢升溫，外界關注台軍是否武力介入。邱國正對此表示，只要不靠近台軍地面部隊，造成威脅，事態都是由海巡處理，軍方不會表達意見，又稱外離島官兵和居民是同島一命相互幫忙，不希望再擴大。他並表示，不期望有任何作戰狀況發生，又指避戰是避免戰爭，不是避開戰爭，台軍有很清楚的戰備規定，但不期望發生這種事。不過他沒有回應台軍介入的底線為何。

至於陳建仁則表示，政府對於在海上的相關目標動態，都有很好的掌控，會加強相關取締措施，按照標準作業流程的程序，進行必要驅離動作。