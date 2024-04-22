中國發布世界首套高清月球地質圖集　創｢三宙六紀 ｣年代劃分方案

中國科學家團隊21 日在北京正式發布世界首套高精度月球地質圖集。這套地質圖主要基於嫦娥工程的科學探測數據，比例尺為 1:250 萬，是目前全球精度最高的全月地質圖集。這套圖集讓人們能夠直觀地看到月球表面的隕石坑、岩石和礦產，以及月球的地質活動歷程。



《新華社》報道，月球作為地球的天然衛星，千百年來一直是人類探索的重點。隨著美國阿波羅、蘇聯 「月球」、中國 「嫦娥」等探月活動的開展，人類對月球的了解有了極大的提升。

中國科學院地球化學研究所研究員劉建忠表示，月球地質圖是月球表層地質構造、岩漿活動和礦產分布等信息的綜合表達。這些地質圖能夠集中、直觀地呈現人類對月球的觀測和研究成果。

中國科研團隊繪製的月球構造綱要圖。（央視網）

此前，國際上使用的月球地質圖主要基於美國阿波羅計劃獲取的數據。然而，隨著當前月球探測研究的加速發展，這些月球地質圖已經明顯落後。

為此，2012 年中國月球探測工程首席科學家歐陽自遠院士提出了編制新的月球地質圖的想法。經過十多年的努力，中國科學家團隊成功完成了這套高精度月球地質圖集的繪製。

劉建忠介紹說，這套圖集的編制需要結合月球起源演化理論和現實觀測數據的支持。編研團隊創造性地建立了 「三宙六紀 」的月球地質年代劃分方案，以及以內外動力地質演化為主線的月球構造和岩石類型分類體系。

中國科研團隊繪製的全月岩石類型分佈圖。 （央視網）

嫦娥工程科學探測數據提供了高精度數據，這使得地質圖集的比例尺達到了 1:250 萬，精度是以往月球全月地質圖的兩倍。圖集中包含月球全月地質圖、全月岩石類型分布圖、月球構造綱要圖以及 30 幅月球標準分幅地質圖。

這套圖集展示了月球上的 12341 個隕石坑、81 個撞擊盆地，識別出 17 種岩石類型和 14 類構造。人類探測器著陸點、特殊高程點等特殊要素在圖集中也有標示。

目前，這套圖集已經整合至中國科學家搭建的數字月球雲平台上。未來，科研人員將繼續編制更高精度的月球地質圖，以服務於月球科學研究、科普教育以及中國的月球探測工程。